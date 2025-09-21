الناز هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شاخص کیفی هوای زنجان تا ساعت ۸ صبح امروز ۷۶ بوده که نشاندهنده وضعیت قابلقبول و سالم است.
وی با اشاره به وضعیت روز گذشته افزود: دیروز هوای استان به دلیل ریزگردها در شرایط ناسالم قرار داشت، اما در ساعات پایانی روز با کاهش شاخص به زیر ۳۱۳، کیفیت هوا بهبود یافت.
هاشمی درباره شاخصهای آلودگی هوا ادامه داد: شاخص از صفر تا ۵۰ نشاندهنده وضعیت پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ قابلقبول، بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس و از ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه افراد است. همچنین شاخص از ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک محسوب میشود.
کارشناس ادارهکل حفاظت محیطزیست استان زنجان با تأکید بر ضرورت توجه شهروندان به هشدارهای زیستمحیطی خاطرنشان کرد: تغییرات شاخص کیفی هوا بهطور مداوم رصد میشود و در صورت بروز شرایط اضطراری، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
