جوانه‌های امید در دل ایران؛ مستندی درباره نوجوانان نخبه به پخش می‌رسد

مجموعه مستند «زنگ امید» با روایت زندگی دانش‌آموزان موفق روی آنتن شبکه یک می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، مجموعه مستند «زنگ امید» با محوریت روایت زندگی دانش‌آموزان نخبه و موفق کشور، داستان‌هایی از تلاش، پشتکار و پیروزی نوجوانان ایرانی است که همزمان با شروع سال تحصیلی جدید و در رویداد نوروز دانش، هر هفته از شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه یک پخش خواهد شد.

این مجموعه مستند با موضوع روایت پیشرفت‌ها، موفقیت‌ها و چالش‌های دانش‌آموزان کشورمان تولید شده است. این مجموعه در یک فصل پنج قسمتی به داستان نوجوانانی می‌پردازد که مسیر زندگی خود را با هدفی مشخص انتخاب کرده و با انگیزه و تلاش مستمر، قدم به قدم به سمت آن هدف پیش رفته‌اند. هر چند در این مسیر ممکن است شکست‌هایی تجربه کرده باشند و سختی‌هایی کشیده باشند، اما هیچ‌گاه ناامید نشده‌اند.

هدف «زنگ امید» ارائه روایتی اصیل و از زبان خود نوجوانان موفق از استان‌ها، شهرستان‌ها و روستاهای مختلف کشور است. مخاطب اصلی این برنامه، نوجوانان و دانش‌آموزان هستند و پس از آن خانواده‌ها و عموم مردم نیز مخاطب این مستند به شمار می‌روند. برنامه تلاش دارد داستان‌های جذاب موفقیت دانش‌آموزان در سال‌های اخیر را به گونه‌ای ارائه کند که برای نوجوانان الگویی امیدبخش و الهام‌بخش باشد.

این مجموعه که توسط گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما با تهیه‌کنندگی امید نعیمی‌خرد و کارگردانی میثم ملکی‌پور، ایمان ایزی، رضوانه فتحی و امیرمحمد مروی تولید شده، تلاش دارد جایگاه نوجوانان را به عنوان قشر مهم و مؤثر جامعه برجسته کند؛ موضوعی که پیش‌تر کمتر به آن پرداخته شده است.

«زنگ امید» روایتگر پیشرفت نوجوانان عادی در سراسر کشور است که با تلاش و پشتکار توانسته‌اند موفق شوند. تولید فصل اول این مجموعه در تهران، آران و بیدگل و شهر السادات دمق در استان همدان انجام شده و در فصول بعدی، برنامه‌ریزی برای پوشش استان‌ها و شهرستان‌های دیگر درحال انجام است.

