به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، مجله تصویری «قرارگاه» شامگاه امشب چهارشنبه ۲۶ شهریور با موضوع «جغرافیای مسجد» و با حضور حجتالاسلام ابوالفضل عبدلی روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما میرود.
مجله تصویری «قرارگاه» روزهای زوج از ساعت ۲۱ به صورت زنده در گفتگو با صاحب نظران عرصه نظر و عمل به صورت حضوری و تصویری برای علاقهمندان پخشمیشود.
بررسی فعالیت عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جبهه انقلاب در راستای معرفی ظرفیتهای متنوع و متکثر شبکههای مردمی و نیز ایجاد هماهنگی و همافزایی بین گروههای مختلف در طرح و نوع مواجهه با موضوعات و مسائل مهم و اساسی جامعه و کشور از مهمترین اهداف تولید و پخش مجله تصویری «قرارگاه» عنوان شده است.
مجله تصویری «قرارگاه» همزمان از تارنمای خبرگزاری مهر نیز پخش میشود.
نظر شما