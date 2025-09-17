  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۵۶

«قرارگاه» به «جغرافیای مسجد» می‌پردازد

مجله تصویری «قرارگاه» امشب با موضوع «جغرافیای مسجد» روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، مجله تصویری «قرارگاه» شامگاه امشب چهارشنبه ۲۶ شهریور با موضوع «جغرافیای مسجد» و با حضور حجت‌الاسلام ابوالفضل عبدلی روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می‌رود.

مجله تصویری «قرارگاه» روزهای زوج از ساعت ۲۱ به صورت زنده در گفتگو با صاحب نظران عرصه نظر و عمل به صورت حضوری و تصویری برای علاقه‌مندان پخش‌می‌شود.

بررسی فعالیت عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جبهه انقلاب در راستای معرفی ظرفیت‌های متنوع و متکثر شبکه‌های مردمی و نیز ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین گروه‌های مختلف در طرح و نوع مواجهه با موضوعات و مسائل مهم و اساسی جامعه و کشور از مهم‌ترین اهداف تولید و پخش مجله تصویری «قرارگاه» عنوان شده است.

مجله تصویری «قرارگاه» همزمان از تارنمای خبرگزاری مهر نیز پخش می‌شود.

کد خبر 6593001
آروین موذن زاده

