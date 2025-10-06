  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۸

«قرارگاه» با موضوع «بانوی مبارز» روی آنتن می‌رود

مجله تصویری «قرارگاه» امشب با موضوع «بانوی مبارز» از شبکه قرآن پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله تصویری «قرارگاه» شامگاه امشب دوشنبه ۱۴ مهر با موضوع « بانوی مبارز » روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می‌رود.

مجله تصویری «قرارگاه» روزهای زوج از ساعت ۲۱ به صورت زنده در گفت‌وگو با صاحب نظران عرصه نظر و عمل به صورت حضوری، تلفنی و تصویری برای علاقه‌مندان پخش‌می‌شود.

بررسی فعالیت عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جبهه انقلاب در راستای معرفی ظرفیت‌های متنوع و متکثر شبکه‌های مردمی در نسبت با مسجد و هیئت و نیز ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین این ظرفیت های انقلاب اسلامی در طرح و نوع مواجهه با موضوعات و مسائل مهم و اساسی جامعه و کشور از مهم‌ترین اهداف تولید و پخش مجله تصویری «قرارگاه» عنوان شده است.

مجله تصویری «قرارگاه» همزمان از تارنمای خبرگزاری مهر نیز پخش می‌شود.

آروین موذن زاده

