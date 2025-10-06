به گزارش خبرگزاری مهر، مجله تصویری «قرارگاه» شامگاه امشب دوشنبه ۱۴ مهر با موضوع « بانوی مبارز » روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما میرود.
مجله تصویری «قرارگاه» روزهای زوج از ساعت ۲۱ به صورت زنده در گفتوگو با صاحب نظران عرصه نظر و عمل به صورت حضوری، تلفنی و تصویری برای علاقهمندان پخشمیشود.
بررسی فعالیت عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جبهه انقلاب در راستای معرفی ظرفیتهای متنوع و متکثر شبکههای مردمی در نسبت با مسجد و هیئت و نیز ایجاد هماهنگی و همافزایی بین این ظرفیت های انقلاب اسلامی در طرح و نوع مواجهه با موضوعات و مسائل مهم و اساسی جامعه و کشور از مهمترین اهداف تولید و پخش مجله تصویری «قرارگاه» عنوان شده است.
مجله تصویری «قرارگاه» همزمان از تارنمای خبرگزاری مهر نیز پخش میشود.
