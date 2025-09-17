محورهای رایزنی «پوتین» و نخست وزیر هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و نارندرا مودی نخست وزیر هند امروز چهارشنبه تماس تلفنی برقرار کرد.

در بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این ارتباط آمده است: رئیس جمهور روسیه در این رایزنی تلفنی، روابط هند و مسکو را مبتنی بر اعتماد و دوستی دانست.

رئیس جمهور روسیه همچنین گفت: هند تحت راهبری مودی سیاست مستقل و حاکمیتی را دنبال می‌کند روابط دوجانبه، و به نتایج اقتصادی خوبی دست یافته است.

پوتین در ادامه تماس تلفنی با مودی درباره اوضاع اوکراین نیز با وی گفتگو کرد.

ولادیمیر پوتین و نارندرا مودی نخست وزیر هند در مورد مقدمات سفر رئیس جمهور روسیه به دهلی نو در ماه دسامبر گفتگو کردند.

طرفین همچنین از توسعه موفقیت‌آمیز فعلی مشارکت راهبردی ویژه و ممتاز روسیه و هند که نارندرا مودی سهم شخصی قابل توجهی در تقویت آن دارد، ابراز رضایت کردند.