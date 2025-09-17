هلاکت دو شرور مسلح در درگیری با پلیس در طبس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانال خبری پلیس سردار سعید منتظرالمهدی اظهار داشت: صبح امروز (۲۶ شهریور) با اقدامات اطلاعاتی و انجام عملیات مشترک پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی، انتظامی شهرستان طبس و یگان تکاوری ۱۰۲ دیهوک، دو نفر از اشرار و قاچاقچیان مسلح به هلاکت رسیده و یک نفر دیگر مجروح شد.

وی افزود: در این عملیات علاوه بر کشف مقادیری مواد مخدر، سلاح و مهمات جنگی، چند دستگاه خودرو و موتورسیکلت نیز از اشرار به جا ماند که توسط پلیس ضبط شد.

سخنگوی فراجا تأکید کرد: منطقه همچنان در حال پاکسازی است و جزئیات تکمیلی اطلاع‌رسانی خواهد شد.