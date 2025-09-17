  1. استانها
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۱۷

هلاکت دو شرور مسلح در درگیری با پلیس در طبس

بیرجند- سخنگوی فراجا از هلاکت دو نفر از اشرار مسلح در عملیات مشترک نیروهای انتظامی در منطقه کویری حلوان شهرستان طبس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانال خبری پلیس سردار سعید منتظرالمهدی اظهار داشت: صبح امروز (۲۶ شهریور) با اقدامات اطلاعاتی و انجام عملیات مشترک پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی، انتظامی شهرستان طبس و یگان تکاوری ۱۰۲ دیهوک، دو نفر از اشرار و قاچاقچیان مسلح به هلاکت رسیده و یک نفر دیگر مجروح شد.

وی افزود: در این عملیات علاوه بر کشف مقادیری مواد مخدر، سلاح و مهمات جنگی، چند دستگاه خودرو و موتورسیکلت نیز از اشرار به جا ماند که توسط پلیس ضبط شد.

سخنگوی فراجا تأکید کرد: منطقه همچنان در حال پاکسازی است و جزئیات تکمیلی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

