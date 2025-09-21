همراهی پلیس با نظام آموزشی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی، معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا با تاکید بر اینکه پاییز سرآغاز فصل نشاط و یادگیری و مهر؛ ماه آموزش و امنیت است، بیان داشت: رابطه مؤثر و حسنه پلیس با ارکان آموزش و پرورش در همه سطوح، نشان از تعامل مناسب طرفین دارد.

سردار منتظرالمهدی گفت: از روزگاران دور تا کنون درس‌های عالمان بزرگوار بر لوح دل ما نقش بسته است؛ ما در همین مکتب آموزشی آموختیم که تا سر حد توان بایستی حراست و مراقبت از جان، مال، شرف و شرافت مردمان این دیار را بر عهده گرفته و از هیچ کوششی فروگذار نکنیم. اینجانب ازسوی همه دست‌اندرکاران دستگاه امنیت ساز پلیس شروع سال تحصیلی جدید را به همه کسانی که به امر مبارک آموزش و یادگیری مشغول اند، صمیمانه تبریک و تهنیت گفته و قدردان معلمان خردمندی هستیم که روزگارانی به ما آگاهی و راه و رسم معرفت و دانایی آموخته و در مکتبشان، وطن دوستی، خدمت صادقانه، مشی و منش اخلاقی زیستن، شکیبایی، ادب و مدارا را از بر کردیم.

وی ادامه داد: از شما آموختیم نظم، انتظام و امنیت یک کشور زمانی به سامان می‌شود که همه مردم احساس مسئولیت کرده و در انجام امور مشارکت نمایند و ضروری است تا ما و شما برای پیشگیری از هر نوع کنش و رفتاری که مخل نظم و امنیت عمومی جامعه است گام برداریم؛ شما با سخن و نظراتتان و ما با اقدامات انتظامی، پلیسی، اجتماعی و فرهنگی امان؛ شما با کلام بنیادین خود راه و روش اجتماعی زیستن و هنجار مند بودن را به فراگیران بیاموزید و ما با اقدامات حرفه‌ای خود زمینه‌ی کجروی و کژ کارکردی را از میان می‌رانیم.پلیس فضای امن و عاری از ناهنجاری پدید می‌آورد تا اولیای آموزش ذهن فراگیران را سرشار علم و دانایی ساخته ودوری از دام باتلاق آسیب‌ها و جرائم را تدریس کنند تا در نهایت منتج به جامعه‌ای امنتر و سالم‌تر شود.

سردار منتظرالمهدی تاکید کرد: انتظارمان از دانش آموزان و دانشجویان عزیز آن است که در دام وسوسه گران هنجارستیز گرفتار نشوند؛ پلیس نیز می‌کوشد تا مانع افراد کجرو که به دنبال منحرف کردن فرزندان عزیز ما هستند بشود؛ البته که موفقیت در این راه مستلزم هوشیاری و تیزبینی است چرا که نااهلان غالباً از در دوستی و خیرخواهی وارد می‌شوند. مهرماه، نوید بخش ایام پر مهری است که به یاری فرزانگان و اهالی خرد، ذهن و جان مان لبریز دانش و دانایی و روح و روان مان سرشار مهر و شادابی می‌شود. فراجا همواره در کنار جامعه بزرگ آموزش بوده و بسط و گسترش احساس امنیت را دنبال می‌کند.