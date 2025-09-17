تشکیل تیم ویژه دستگیری محکومین متواری در پلیس مواد مخدر بم

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام جعفری زاده، عصر چهارشنبه در جلسه بررسی پروندههای مواد مخدر دادگستری بم، از آغاز طرحی ویژه و قاطع برای رسیدگی به پروندههای قدیمی و به جا مانده در حوزه مواد مخدر خبر داد و گفت: این اقدام که با هدف تسریع در اجرای عدالت و پاکسازی جامعه از لوث سوداگران مرگ صورت میگیرد و بخش عمدهای از آن معطوف به محکومانی است که سالها از چنگال قانون گریخته و در نقاط مختلف کشور ساکن شده اند.
وی با تاکید بر اینکه این پروندهها نباید در گذر زمان معطل بمانند، افزود: دستگاه قضائی با جدیت تمام، اجرای احکام این پروندهها را در اولویت کاری خود قرار داده است.
جعفریزاده، به تشکیل یک تیم عملیاتی ویژه در پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان بم اشاره و تصریح کرد: این تیم که با بهرهگیری از ظرفیتهای اطلاعاتی، همکاری تنگاتنگ با حوزههای قضائی دیگر و استفاده از پیشرفتهترین فناوریهای روز، مأموریت شناسایی و دستگیری محکومان متواری را بر عهده دارد، عزم جدی خود را برای بستن راه هرگونه فرار از قانون نشان داده است.
دادستان عمومی و انقلاب بم تاکید کرد: عزم جدی دادسرا و پلیس شهرستان بم بر آن است که چرخه جرایم مواد مخدر پاکسازی شده و مسیر فرار محکومان برای همیشه بسته شود.
