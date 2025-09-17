به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، «یوهان وادفول» وزیر خارجه آلمان بدون اشاره به گام‌های اعتمادسازی که ایران درباره پرونده هسته‌ای برداشته است، ادعا کرد: دولت آلمان انتظار دارد ایران اعتمادسازی را بازگردانده و اجازه بازرسی از تأسیسات هسته‌ای خود را بدهد.

وزیر امور خارجه آلمان بدون اشاره به ماهیت صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران در اظهاراتی که همسو با آمریکا و رژیم صهیونیستی است، ادعا کرد که کشورش به همراه انگلیس و فرانسه خود را متعهد می‌دانند تا مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شوند.

این اظهارات ساعاتی پس از آن بیان می‌شود که وزارت خارجه آلمان امروز چهارشنبه با انتشار پیام‌هایی در رسانه اجتماعی خود در ایکس اعلام کرد: امروز، وزرای امور خارجه ۳ کشور اروپایی (تروئیکای اروپایی طرف ایران در توافق سال ۲۰۱۵ موسوم به برجام) و نماینده عالی اتحادیه اروپا (کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا)، تماسی تلفنی با همتای ایرانی خود («سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران) برای ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برقرار کردند.

در بیانیه وزارت خارجه آلمان در این خصوص با طرح ادعایی مضحک ادعا شده است: آنها اعلام کردند که تهران هنوز اقدامات منطقی و دقیقی را که برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ لازم است، انجام نداده است. ایران باید مذاکرات را ازسربگیرد، اجازه بازرسی از سایت‌های حساس را بدهد و به ذخایر اورانیوم غنی‌شده با غلظت بالا رسیدگی کند.

وزارت خارجه آلمان بی اشاره به عدم انجام تعهدات طرف اروپایی برجام در قبال ایران مدعی شد: ۳ کشور اروپایی بر فوریت و عزم خود برای پیشبرد اعمال مجدد تحریم‌ها بدون اقدامات مشخص در روزهای آینده تأکید کردند!

گفتنی است که تهران همواره تصریح کرده است که برای مذاکره‌ای برابر و بر مبنای احترام متقابل آمادگی دارد؛ اما آمریکا و اشغالگران صهیونیست در ماه‌های گذشته و در میانه مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن، بر خلاف تمامی موازین بین‌المللی ایران را مورد تجاوز قرار دادند.