روایت لندن از رایزنی وزرای خارجه تروئیکای اروپایی و «عراقچی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «ایوت کوپر»( Yvette Cooper) وزیر خارجه جدید انگلیس روایت خود از رایزنی امروز چهارشنبه وزرای امور خارجه ۳ کشور اروپایی (تروئیکای اروپایی طرف ایران در توافق سال ۲۰۱۵ موسوم به برجام) و «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را مطرح کرد.

وزیر خارجه جدید انگلیس در این خصوص بی اشاره به عدم انجام تعهدات طرف اروپایی برجام در قبال ایران مدعی شد: من و همتایان اروپایی‌ام با وزیر امور خارجه ایران صحبت کردیم تا نگرانی‌های خود را در مورد برنامه هسته‌ای تهران تکرار کنیم.

«ایوت کوپر» اضافه کرد: ما به دیپلماسی متعهد هستیم، اما ایران گام‌هایی برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها برنداشته است و ما به اقدامات ملموس نیاز داریم!

گفتنی است که تهران همواره تصریح کرده است که برای مذاکره‌ای برابر و بر مبنای احترام متقابل آمادگی دارد؛ اما آمریکا و اشغالگران صهیونیست در ماه‌های گذشته و در میانه مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن، بر خلاف تمامی موازین بین المللی ایران را مورد تجاوز قرار دادند.