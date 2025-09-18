مرزهای فعال موتور محرک توسعه اقتصادی شرق کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا هاشمی صبح پنج شنبه در نشت با فعالیت اقتصادی که با حضور وزیر صمت برگزار شد، هاشمی با اشاره به وجود ۳۳۱ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان، بیان کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، موافقت اصولی برای راه‌اندازی مجدد این بازارچه اخذ شده و مقدمات اجرایی آن در حال انجام است. وی افزود: هم‌اکنون سه بازارچه مرزی «ماهیرود»، «یزدان» و «دوکوهانه» در این استان فعال هستند.

استاندار خراسان جنوبی بازارچه مرزی «ماهیرود» را یک فرصت طلایی برای صادرات کشور خواند و اظهار کرد: در سال گذشته، از مجموع صادرات یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلاری ایران به افغانستان، سهم خراسان جنوبی ۷۵۰ میلیون دلار (معادل ۳۸ درصد) بود که این موفقیت، حتی منجر به تقدیر رسمی والی استان فراه افغانستان از جمهوری اسلامی ایران شد.

هاشمی سفر اخیر خود به عنوان نماینده دولت به استان‌های مختلف افغانستان را نقطه عطفی در توسعه روابط تجاری دو کشور دانست و افزود: باید از این موقعیت استثنایی استفاده کنیم، در غیر این صورت دیگر کشورها جایگاه ما را تصاحب خواهند کرد.

وی با اشاره به ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل به عنوان یکی از مشکلات جدی استان، بیان کرد: کوتاه‌ترین مسیر زمینی از بندر شهید رجایی به افغانستان، از خراسان جنوبی می‌گذرد و تنها ۴۱ کیلومتر با دیگر مسیرها اختلاف دارد. به همین دلیل، قریب به اتفاق کامیون‌های حمل کالا از جنوب کشور به سمت افغانستان، مرز ماهیرود را برای تردد انتخاب می‌کنند.

هاشمی با اشاره به نقش راهبردی این استان در دوران جنگ اقتصادی، افزود: در آن دوران به‌طور میانگین روزانه بیش از ۲۰۰ کامیون از این مرز عبور می‌کرد و این عدد در برخی روزها به یک هزار دستگاه نیز رسید.

استاندار خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود، با تقدیر از نقش بازاریان در مدیریت شرایط اقتصادی، گفت: همکاری مثال‌زدن بازاریان با ستاد تنظیم بازار استان، باعث شده نرخ تورم خراسان جنوبی در مردادماه امسال با ۳۲ درصد، چهار درصد کمتر از میانگین کشوری (۳۶ درصد) و ۱۳ درصد کمتر از نرخ ملی (۴۵ درصد) باشد.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی در سال گذشته ۱۱۱ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن به خزانه واریز کرده، بیان کرد: این در حالی است که ۴۷۰ روستای استان هنوز با تانکر آبرسانی می‌شوند و این عواید باید به خود استان بازگردد، چرا که این حق مردم همین سرزمین است.