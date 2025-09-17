به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی شب گذشته در حاشیه مراسم رونمایی از سند راهبردی توسعه سرمایه گذاری استان اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع جذب سرمایه‌گذاری و به منظور تصمیم‌گیری درست و بهینه مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی در اجرای طرح‌های تحولی و اولویت‌دار، سند راهبردی توسعه سرمایه‌گذاری استان تهیه و تدوین شده است.

وی افزود: این سند بر اساس اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت و با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی تدوین شده است.

به گفته وی جلسات کارشناسی متعددی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برگزار شد تا این سند جامع در نهایت به نتیجه برسد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به بخش‌های مختلف این سند بیان کرد: در این سند ضمن معرفی سیمای اقتصادی استان و مرور اسناد توسعه، طرح‌های سرمایه‌گذاری استراتژیک و اولویت‌دار به تفکیک رسته فعالیت مشخص شده است.

وی ادامه داد: همچنین طرح‌های دانش‌بنیان و مؤثر در ارتقای بهره‌وری، پروژه‌های تکمیل‌کننده زنجیره ارزش و ظرفیت‌های اولویت‌دار در شهرستان‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

ذاکریان ادامه داد: علاوه بر این، طرح‌های سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی استان نیز در این سند پیش‌بینی شده و موضوع مجوزهای بی نام به‌عنوان یکی از نیازهای جدی سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، شناسایی دقیق ظرفیت‌ها و مزیت‌های رقابتی استان در قالب این سند، چارچوبی مشخص برای هدایت سرمایه‌ها و اولویت‌بندی پروژه‌های سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تأکید کرد: هدف اصلی از تدوین این سند کمک به تصمیم‌گیری مدیران و هدایت سرمایه‌های مردمی و فعالان اقتصادی و همچنین سرمایه‌گذاران خرد و کلان در مسیر تکمیل و ایجاد پروژه‌های اولویت‌دار و پیشران اقتصادی استان است.