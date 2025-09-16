به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا هاشمی صبح سه شنبه در جلسه انجمن میراث فرهنگی استان که بعد از سه سال برگزار شد، گفت: مردم نقش بسیار مهمی در مراقبت و حفاظت از آثار میراث فرهنگی و حوزه گردشگری دارند.
وی با اشاره به شناسایی حدود سه هزار اثر و ثبت جهانی ۱۰ اثر در استان، گفت: این انجمن حدود ۲۰ عضو دارد و لازم است نمایندگان ثابت دستگاههای اجرایی و دیگر اعضا در جلسات آن حضور یابند. همچنین باید از ظرفیت هیئت اندیشهورز میراث فرهنگی استان برای تحقق اهداف انجمن استفاده شود.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه برنامه یکهفتهای «ایران جان» آبانماه در خراسان جنوبی برگزار میشود، افزود بهمنظور معرفی کامل ظرفیتهای استان در این برنامه، ستادی با همکاری شبکههای صدا و سیما تشکیل خواهد شد تا با مشارکت همه مدیران و اصحاب رسانه این امر محقق شود.
سید احمد برآبادی، مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی، نیز در این جلسه با اشاره به برگزار نشدن جلسات انجمن در سه سال گذشته، توضیحاتی درباره ضرورت تشکیل انجمن، دستورالعملها، اعضا و اهداف آن ارائه داد.
وی با اشاره به همکاری با صدا و سیمای استان برای اجرای برنامه «ایران جان»، گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و فصل گردشگری استان در آبانماه، این برنامه با هدف معرفی همه ظرفیتهای خراسان جنوبی به هموطنان اجرا خواهد شد.
برآبادی افزود: برنامههای تولیدی برای پخش از شبکههای صدا و سیما باید تا ۵ مهرماه سال جاری آماده شوند.
در پایان این جلسه مقرر شد دومین جلسه انجمن میراث فرهنگی استان هفته آینده با حضور تمامی اعضا برگزار شود.
