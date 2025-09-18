به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیانان، دهها نوازنده، بازیگر، فعال و سخنران روز چهارشنبه در بزرگترین استادیوم لندن روی صحنه رفتند تا در یک کنسرت جمعآوری کمک مالی برای مردم فلسطین در نسلکشی غزه، پول جمع کنند.
این رویداد با عنوان «با هم برای فلسطین»، مجموعهای از ستارگان را به ورزشگاه ومبلی برد و شامل اجراهایی از باستیل، جیمز بلیک، پالوما فیث، جیمی ایکس ایکس و پینک پنترز و همچنین هنرمندان فلسطینی مانند سما عبدالهادی، سنت لوانت و الیانا بود.
بازیگرانی مانند فلورانس پیو، ریچارد گر، نیکولا کافلن و بندیکت کامبربچ و چهرههای برجسته دیگری مانند مهدی حسن گوینده رادیو، اریک کانتونا فوتبالیست و فرانچسکا آلبانیز نماینده ویژه سازمان ملل در امور فلسطین، نیز در این رویداد به شکل آنلاین یا حضوری سخنرانی کردند.
این مراسم جمعآوری کمک مالی توسط هنرمند بریتانیایی، برایان انو سازماندهی شده بود که خود وی نیز اجرا داشت. انو در گاردین نوشت که او و جمعی دیگر یک سال برای تحقق این رویداد تلاش کردهاند.
انو نوشت: حتی پیدا کردن محل برگزاری چالش برانگیز بود: صرف ذکر کلمه «فلسطین» تقریباً مقدمهای برای امتناع بود. اما در برههای از چند ماه گذشته، چیزی تغییر کرد. ومبلی قراردادی امضا کرد، یوتیوب بالاخره به پخش این رویداد رضایت داد و - از همه مهمتر - هنرمندان موافقت کردند که در آن حضور پیدا کنند.
ملک مطر، هنرمند فلسطینی، در کنار طراح صحنه مشهور، اس دولین، به طراحی صحنه کمک کرد. به گفته ووگ، این صحنه شامل آثاری از ۸ هنرمند فلسطینی بود که توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدهاند.
این برنامه در حالی شکل گرفته که خشم جهانی از جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه، که به گفته وزارت بهداشت فلسطین منجر به کشته شدن نزدیک به ۶۵۰۰۰ فلسطینی شده، افزایش یافته است. روز سهشنبه، یک تحقیق مستقل سازمان ملل متحد برای اولین بار به طور رسمی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی مرتکب نسلکشی علیه فلسطینیان در غزه شده است.
روز سهشنبه، رژیم صهیونیستی اعلام کرد که حمله زمینی به شهر غزه را آغاز میکند و محکومیتهای بینالمللی و هشدارها مبنی بر اینکه این حمله بحران انسانی از قبل وخیم را بدتر خواهد کرد، نادیده گرفت و بخشهایی از غزه رسماً تحت قحطی اعلام شدند.
روث نگا، بندیکت کامبربچ و عامر هلهل در کنسرت «با هم برای فلسطین» روی صحنه از مردم فلسطین دفاع کردند
کامبربچ برای خواندن شعر «در این سرزمین دلایلی برای زندگی وجود دارد» اثر شاعر فلسطینی محمود درویش، به روی صحنه رفت و با همراهی نمایشنامهنویس عامر هلهل این شعر را خواند.
اریک کانتونا، فوتبالیست و بازیگر سابق فرانسوی، از فیفا و یوفا خواست تا رژیم صهیونیستی را به حالت تعلیق درآورند و استانداردهای دوگانهای را که به آن اجازه رقابت میدهند، محکوم کرد. وی گفت: ۴ روز پس از آغاز جنگ روسیه در اوکراین، فیفا و یوفا روسیه را تحریم کردند. اکنون ۷۱۶ روز از آنچه عفو بینالملل نسلکشی نامیده، میگذرد و با این حال رژیم صهیونیستی همچنان اجازه حضور در فیفا را دارد.
در این کنسرت پالوما فیث با لباسی از پارچه چفیه که نماد هویت فلسطینی است، اجرا کرد و انو شعر «ای کودکان بیرحم غزه» اثر خالد جمعه، نویسنده فلسطینی را خواند.
چندین نفر از سخنرانان از دیگر افراد مشهور به دلیل سکوت در مورد رنج مداوم فلسطینیان انتقاد کردند.
درآمد حاصل از بلیتفروشی این رویداد که شب پیش (چهارشنبه شب) برگزار و تمام بلیتهایش فروخته شد، از طریق «چویز لاو»، یک مؤسسه خیریه بریتانیایی حامی امدادگران بشردوستانه در مناطق جنگی، به سازمانهای فلسطینی اختصاص پیدا کرد. از جمله گروههایی که این رویداد برای آنها کمک مالی جمعآوری میکند، میتوان به صندوق امداد کودکان فلسطین (PCRF)، انجمن امداد پزشکی فلسطین و تعاون، که برنامههای مراقبت از کودکان بیسرپرست در غزه را اجرا میکند، اشاره کرد.
به گزارش گاردین، تا ساعت ۱۰ شب به وقت محلی، جمیله جمیل، بازیگر و فعال، اعلام کرد که این نمایش ۱.۵ میلیون پوند (۲ میلیون دلار) جمعآوری کرده است.
پیش از کنسرت خیریه، دهها نفر از افراد مشهور از جمله بیلی آیلیش، هنرمند برنده جایزه گرمی، کیلین مورفی بازیگر برنده اسکار «اوپنهایمر»، و خواکین فینیکس بازیگر برنده اسکار، در ویدئویی شرکت کردند و خواستار آتشبس در غزه شدند.
فلورانس پیو، بازیگر که به صورت آنلاین حضور داشت گفت: سکوت در برابر چنین رنجی بیطرفی نیست. همدستی است و همدلی نباید تا این حد سخت باشد و هرگز نباید تا این حد سخت میبود.
نیکولا کافلن، بازیگر از برخی همکارانش انتقاد کرد و گفت: هنرمندان زیادی هستند که من دوستشان دارم، و میدانم شما هم دوستشان دارید، که صدها میلیون دنبالکننده دارند، و در این لحظه چیزی نمیگویند.
برایان کاکس، بازیگر اسکاتلندی، در این ویدئو گفت: «ما باید حقیقت را از طرف مردم فلسطین بگوییم.»
کمدین گز خان به عنوان مجری معرفی شده بود در بیانیهای اعلام کرد: وقتی میبینید کودکان غزه به جای کتاب با بمب روبهرو هستند، متوجه میشوید که این موضوع قابل عادیسازی نیست. سکوت یک گزینه نیست. به همین دلیل است که این کنسرت اهمیت دارد. «با هم برای فلسطین» درباره همبستگی، عشق و گفتن این است که ما شما را میبینیم، در کنار شما ایستادهایم. وقتی با من تماس گرفته شد و از من خواسته شد که مجری باشم، خیلی راحت بود. این درباره استفاده از جایگاهم برای حمایت از عدالت و یادآوری این نکته به مردم است که ایستادگی برای بشریت وظیفه همه است.
مایکل وین روزن نویسنده، شاعر، مجری، ستوننویس سیاسی و کنشگر انگلیسی گفت: میدانیم رهبران کشورمان در قتلعام غیرنظامیان در غزه و کرانه باختری همدستی میکنند.
دیجی فلسطینی عبدالهادی، که پس از این ویدئو در بخشی از اجرای خود با جیمی ایکسایکس روی صحنه اجرا کرد، گفت: هر کسی یک اهرم دارد. اهرم من صحنه است. من از آن در ومبلی برای تقویت صدای فلسطینیها و ایجاد فضایی برای سوگواری، اتحاد و تجدید قوا استفاده خواهم کرد. برای یک فلسطین آزاد.
نان گلدین، عکاس و فعال آمریکایی، گفت: «نقش هنرمند در جامعه این بوده است که سخن بگوید، و خطر کند و حقیقت را به قدرت بگوید.»
استیو کوگان، بازیگر، تهیهکننده، فیلمنامهنویس و کمدین انگلیسی نیز در این ویدئو حضور داشت. وی گفت: مهم است که همین حالا حرف بزنید، نه وقتی که این ماجرا تمام شد، همین الان، در حالی که در حال وقوع است، به دولت خود فشار بیاورید. از کسانی که به طور مسالمتآمیز برای فلسطین مبارزه میکنند، حمایت کنید. خواستار آتشبس شوید، کشتار را متوقف کنید.
کنسرت خیریه روز چهارشنبه تنها چند روز پس از آن برگزار شد که چهرههای مشهور حمایت خود را از غزه در جوایز امی نشان دادند. خاویر باردم، نامزد جایزه امی، با پوشیدن چفیه روی فرش قرمز رفت تا آنچه را که «نسلکشی در غزه» نامید، محکوم کند. هانا اینبیندر، که برای نقشش در سریال تلویزیونی «هکها» برنده جایزه امی شد، روی صحنه خواستار «فلسطین آزاد» شد.
تاکنون صدها هنرمند به کمپین «هنرمندان برای آتش بس» پیوستهاند، کمپینی که در اواخر اکتبر ۲۰۲۳ نامهای منتشر کرد و از کنگره آمریکا و جو بایدن، رئیس جمهور وقت، خواست تا خواستار آتشبس فوری شوند.
در مراسم اسکار سال پیش هم بیلی ایلیش و برادرش و نوازندهاش فینیاس از جمله سلبریتیهایی بودند که با سنجاق سینههای قرمز حمایت از فلسطین روی فرش قرمز رفتند و خواستار آتشبس فوری و دائمی، آزادی همه گروگانها و ارسال کمکهای بشردوستانه به غزه شدند.
نظر شما