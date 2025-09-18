اجرای نمایش کمدی «اتهام» در شاهرود؛ طنزی برای اندیشه

حسن یزدانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از برگزاری رویداد هنری در سالن بهمن اداره ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود خبر داد و ابراز کرد: نمایش کمدی اتهام به همت هنرمندان بومی شهرستان شاهرود به روی صحنه می‌رود.

وی با بیان اینکه این نمایش به کارگرانی فریدون امیرعبدالهیان هنرمند پیشکسوت شهرستان شاهرود به روی صحنه می‌رود، افزود: نویسنده این کار فرانسوا تیساندیه نویسنده فرانسوی است که داریوش مودبیان آن را به فراسی برگردانده است.

رئیس انجمن نمایش شاهرود همچنین با بیان اینکه رضا عطایی، علیرضا ابوالقاسمی و حسن یزدانی بازیگران این تئاتر هستند، گفت: این کار از یکم الی یازدهم مهرماه هر شب ساعت ۱۹ به روی صحنه می‌رود.

یزدانی با بیان اینکه این نمایش در سالن بهمن اداره ارشاد اسلامی شاهرود به روی صحنه می‌رود، افزود: این کار نگاهی کمدی به تعاملات انسان‌ها و تلاش بر سر قدرت می‌اندازد و دید اجتماعی را دنبال می‌کند.