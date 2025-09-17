به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش کمدی «دشمن خدا» به کارگردانی مشترک مجید عراقی و عمادالدین رجبلو و تهیه‌کنندگی امیرحسین شفیعی از امروز، چهارشنبه ۲۶ شهریور ساعت ۱۸ اجرای خود را برای چهارمین بار در تئاتر هامون آغاز می‌کند.

«دشمن خدا» به عنوان یکی از آثار برگزیده چهل و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بوده است.

این نمایش روایت ۲ جدال در ۲ محیط کاملا متفاوت اما در موقعیتی مشابه برای کشف یک حقیقت است و در نهایت باید تصمیم گرفته شود که چه کسی دروغ می‌گوید.

علی غریب، مجید عراقی، همایون ظفرپور، سیده اسوه صادقی، علیرضا دست افکن، مهرسا فلاحیان و نفس جافری گروه بازیگران این نمایش را تشکیل می‌دهند.

عوامل «دشمن خدا» عبارتند از مجری طرح: سعید سیادت، مدیر تولید: محمدحسن درباغی فرد، دستیار برنامه‌ریز: ملیکا ملک محمدی، طراح نور: عمادالدین رجبلو، طراح لباس: مجید عراقی، طراح صحنه: سمیرا سرچاهی، طراح گرافیک: محمد موحدنیا، طراح گریم: الهام سادات موسوی، موسیقی: آنتونیو سانچز، دستیاران کارگردان: زهرا سایر، محمد مبین محمدی، ساخت تیزر: آرین دباغی، عکاس: صالح ‌صاحب ‌الداری، ساخت موشن: حامد فرحی، شهریار مکاری.