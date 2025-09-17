  1. هنر
«دشمن خدا» به صحنه بازمی‌گردد

«دشمن خدا» به صحنه بازمی‌گردد

کمدی «دشمن خدا» از ۲۶ شهریور اجرای خود را در تئاتر هامون آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش کمدی «دشمن خدا» به کارگردانی مشترک مجید عراقی و عمادالدین رجبلو و تهیه‌کنندگی امیرحسین شفیعی از امروز، چهارشنبه ۲۶ شهریور ساعت ۱۸ اجرای خود را برای چهارمین بار در تئاتر هامون آغاز می‌کند.

«دشمن خدا» به عنوان یکی از آثار برگزیده چهل و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بوده است.

این نمایش روایت ۲ جدال در ۲ محیط کاملا متفاوت اما در موقعیتی مشابه برای کشف یک حقیقت است و در نهایت باید تصمیم گرفته شود که چه کسی دروغ می‌گوید.

علی غریب، مجید عراقی، همایون ظفرپور، سیده اسوه صادقی، علیرضا دست افکن، مهرسا فلاحیان و نفس جافری گروه بازیگران این نمایش را تشکیل می‌دهند.

عوامل «دشمن خدا» عبارتند از مجری طرح: سعید سیادت، مدیر تولید: محمدحسن درباغی فرد، دستیار برنامه‌ریز: ملیکا ملک محمدی، طراح نور: عمادالدین رجبلو، طراح لباس: مجید عراقی، طراح صحنه: سمیرا سرچاهی، طراح گرافیک: محمد موحدنیا، طراح گریم: الهام سادات موسوی، موسیقی: آنتونیو سانچز، دستیاران کارگردان: زهرا سایر، محمد مبین محمدی، ساخت تیزر: آرین دباغی، عکاس: صالح ‌صاحب ‌الداری، ساخت موشن: حامد فرحی، شهریار مکاری.

