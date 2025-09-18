محورهای دهمین نشست «قرار هفت» مشخص شد؛ چند نکته درباره تئاتر کودک

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین نشست پروژه «قرارِ هفت» با موضوع «نخستین گامهای نمایشنامهنویسی برای کودکان در ایران» به همت اندیشکده امید و با حضور احمد بیگلریان نویسنده، کارگردان و پژوهشگر، سیدعلی کاشفی خوانساری نویسنده و پژوهشگر ادبیات کودک و میزبانی منوچهر اکبرلو نویسنده و پژوهشگر ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۸ روز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ در مجموعه «کارستان بهارستان» تهران برگزار میشود.
در توضیحات تکمیلی این رویداد آمده است:
«تئاتر کودک به عنوان یکی از مهمترین شاخههای هنرهای نمایشی، نقش کلیدی در شکلدهی به شخصیت، خلاقیت و اجتماعیشدن کودکان دارد؛ با وجود اهمیت و ضرورت این گونه از مصرف کالای فرهنگی، همچنان تئاتر کودک با مسائل و چالشهای متعددی روبهرو است که میتوان به مسئله محتوا و مضمون، چالش هنری، پژوهشی، اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد.
صورتبندی مسائل و چالشها به شیوه هدفمند و ارائه آن در قالب بسته سیاستی میتواند نهادهای تصمیمگیر را در این زمینه کمک کرده و منجر به رشد و پویایی این هنر نمایشی شود.
نشستهای علمی- پژوهشی «قرارِ هفت» - قرار اهالی هنر، فرهنگ، تربیت - فرصتی است تا با حضور صاحبنظران، اندیشمندان و علاقهمندان پیرامون یک مسئله از مصرف کالای فرهنگی کودکان و نوجوان، گفتگویی مبتنی بر تجربهها، نظریات علمی و نیازهای کودکان و نوجوان شکل بگیرد.
براساس برنامهریزیهای انجام شده، در تلاش هستیم، باتوجه به اینکه روزهای شنبه تئاتر اجرا نمیشود، نشستهای «قرارِ هفت» با محوریت تئاتر کودک و نوجوان را آخرین شنبه هر ماه و با حضور اساتید، کارشناسان، پژوهشگران و علاقهمندان به تئاتر کودک و نوجوان برگزار کنیم.»
علاقهمندان میتواند برای حضور در این برنامه به کارستان بهارستان واقع در خیابان ابن سینا پایینتر از بیمارستان طرفه، نرسیده به میدان بهارستان، پلاک ۸۸ مراجعه کنند.
