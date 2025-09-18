  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۰۲

نصیری در هیئت رئیسه فدراسیون بین‌المللی موی‌تای ماند

رئیس انجمن موی تای ایران برای یک دوره چهار ساله دیگر به عنوان عضو هیئت رئیسه فدراسیون بین المللی این رشته انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی سالانه فدراسیون بین‌المللی انجمن‌های موی‌تای (IFMA) امروز پنجشنبه ۲۷ شهریورماه (۱۸ سپتامبر) در ابوظبی برگزار و در جریان انتخابات هیأت رئیسه جواد نصیری رئیس انجمن موی‌تای ایران بار دیگر برای یک دوره چهار ساله به‌عنوان عضو هیأت رئیسه فدراسیون بین‌المللی موی‌تای انتخاب شد.

نصیری علاوه بر این مسئولیت بین‌المللی، پیش‌تر نیز به‌عنوان نایب‌رئیس فدراسیون موی‌تای آسیا فعالیت داشته و انتخاب دوباره او در ساختار مدیریتی IFMA، بیانگر جایگاه و اعتبار رو به رشد موی‌تای ایران در سطح جهانی است.

مجمع عمومی سالانه IFMA با حضور رؤسای فدراسیون‌های ملی، اعضای هیأت رئیسه و مسئولان کمیسیون‌های تخصصی برگزار شد و در آن، موضوعاتی همچون گزارش‌های مالی و اجرایی، تغییرات اساسنامه، ارائه گزارش رویدادهای مهم بین‌المللی سال ۲۰۲۵ و برنامه‌ریزی تقویم رقابت‌های سال‌های آتی مورد بررسی قرار گرفت.

