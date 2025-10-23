  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۳۰

ورزشکار موی تای ایران درگذشت

ورزشکار موی تای ایران درگذشت

ملی پوش رشته موی تای کشورمان به دلیل عارضه قلبی درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبا چناری ملی پوش موی تای کشورمان شامگاه چهارشنبه ۳۰ مهر بر اثر عارضه قلبی درگذشت.

در همین رابطه وزارت ورزش و جوانان درگذشت «صبا چناری» نایب قهرمان مسابقات جهانی موی‌تای را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است:

با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت نابهنگام بانوی ورزشکار و قهرمان شایسته کشورمان، خانم صبا چناری دارنده مدال نقره مسابقات جهانی موی‌تای ۲۰۲۲ ابوظبی را به خانواده محترم ایشان، جامعه ورزش کشور و خانواده بزرگ موی‌تای ایران تسلیت عرض می‌نمائیم.

بی‌تردید فقدان این ورزشکار بااخلاق و بااستعداد، ضایعه‌ای تلخ برای ورزش ایران است.

وزارت ورزش و جوانان ضمن ابراز همدردی صمیمانه، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت واسعه و برای خانواده داغدار صبر و شکیبایی مسئلت دارد.

    نظرات

    • IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
      5 0
      پاسخ
      خداوند رحمتش کنه همه فانی و او باقی
    • IR ۱۷:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
      3 0
      پاسخ
      خداوند متعال ان شاءالله رحمتشون کنه
    • IR ۱۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
      0 0
      پاسخ
      مگه ورزش خوب نبود؟ پس چی شد؟

