به گزارش خبرگزاری مهر، با پیگیری‌های اداره کل حفاظت محیط زیست فارس و همکاری شرکت آب منطقه‌ای استان، ۱.۵ میلیون مترمکعب آب برای احیای زیستگاه رودخانه قره‌آغاج تأمین شد.

عباس قاعدی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قیروکارزین گفت: با هدف حفظ پایداری زیستگاه رودخانه قره‌آغاج، نیاز آبی محیط زیستی این رودخانه از سد سلمان فارسی رهاسازی شد.

وی ادامه داد: این اقدام در راستای اجرای تعهدات محیط زیستی و حمایت از اکوسیستم‌های آبی منطقه صورت گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قیروکارزین تصریح کرد: رودخانه قره‌آغاج یکی از زیستگاه‌های مهم جنوب فارس محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر به دلیل کاهش منابع آبی با تهدیدهای جدی مواجه بوده است.