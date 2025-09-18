  1. استانها
  2. فارس
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۰۵

نیاز آبی رودخانه قره‌آغاج از سد سلمان فارسی رهاسازی شد

نیاز آبی رودخانه قره‌آغاج از سد سلمان فارسی رهاسازی شد

قیروکارزین- با پیگیری‌های اداره کل حفاظت محیط زیست فارس و همکاری شرکت آب منطقه‌ای استان ، ۱.۵ میلیون مترمکعب آب برای احیای زیستگاه رودخانه قره‌آغاج تأمین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با پیگیری‌های اداره کل حفاظت محیط زیست فارس و همکاری شرکت آب منطقه‌ای استان، ۱.۵ میلیون مترمکعب آب برای احیای زیستگاه رودخانه قره‌آغاج تأمین شد.

عباس قاعدی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قیروکارزین گفت: با هدف حفظ پایداری زیستگاه رودخانه قره‌آغاج، نیاز آبی محیط زیستی این رودخانه از سد سلمان فارسی رهاسازی شد.

وی ادامه داد: این اقدام در راستای اجرای تعهدات محیط زیستی و حمایت از اکوسیستم‌های آبی منطقه صورت گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قیروکارزین تصریح کرد: رودخانه قره‌آغاج یکی از زیستگاه‌های مهم جنوب فارس محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر به دلیل کاهش منابع آبی با تهدیدهای جدی مواجه بوده است.

کد خبر 6593675

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها