به گزارش خبرگزاری مهر، ندا اشجار گفت: در نیمه اول امسال، براساس برنامهریزیهای انجام شده، طرح شناسایی و مسلوبالمنفعه کردن چاههای غیرمجاز، با هدف صیانت از منابع ارزشمند آب، تداوم داشت.
وی با قدردانی از آنچه همکاری مطلوب دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در راستای اجرای برنامههای حفاظت و صیانت از منابع آب در استهبان، ادامه داد: طی ۶ ماه ابتدای سال ۱۴۰۴، بالغ بر ۱۷ حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان شناسایی و با اخذ احکام قضایی، پُر و مسلوبالمنفعه شد.
رئیس اداره منابع آب استهبان افزود: در نیمه اول امسال و با هدف جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز و ممانعت از هدر رفت منابع آب، ۵۲ دستگاه کنتور هوشمند روی چاههای مُجاز دارای پروانه بهرهبرداری، در این شهرستان نصب شد.
اشجار، از تشدید مواجهه قانونی با چاههای غیرمُجاز و همچنین بهرهبردارانی که به شکل غیرقانونی از منابع سطحی آب برداشت کنند، خبر داد و تصریح کرد: با توجه به سیاستهای کلان وزارت نیرو، اقدامات پیشگیرانه فرهنگی با هدف ارتقاء سوادآبی، در دستور کار قرار دارد.
نظر شما