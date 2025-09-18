  1. استانها
  2. فارس
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۴

افشای شبکه مجازی قاچاق کبک وحشی در لامرد فارس

لامرد- رئیس اداره حفاظت محیط زیست لامرد گفت: قاچاقچی پرندگان، که به جای شکار در طبیعت، در فضای مجازی دام گسترده بود، توسط مأموران محیط زیست لامرد و پلیس اطلاعات، به دام افتاد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن دلاوری با اشاره به کشف یک شبکه مجازی فروش پرندگان گفت: یک شبکه مجازی که برای قاچاق پرندگان وحشی در پیام‌رسان واتس‌اپ فعال بود، توسط مأموران کشف و متلاشی شد.

وی این موفقیت را حاصل یک عملیات مشترک و پیگیری دقیق مأموران یگان حفاظت محیط زیست لامرد، با همکاری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهر و پلیس امنیت عمومی دانست.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لامرد افزود: پس از دریافت سرنخ‌های مردمی و پایش فعال فضای مجازی، یک گروه واتس‌اپی خصوصی که با هدف سازماندهی خرید و فروش غیرقانونی «کبک وحشی» ایجاد شده بود، شناسایی شد.

دلاوری گفت: با هماهنگی مراجع قضائی و همکاری پلیس اطلاعات، هویت اصلی مدیر و گرداننده این شبکه شناسایی و در یک عملیات غافلگیرکننده در شهر لامرد دستگیر و برای تکمیل مراحل قانونی به دادگاه تحویل داده شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لامرد از همه هموطنان تقاضا کرد در حفظ سرمایه‌های طبیعی کشور کوشا باشند و هرگونه فعالیت مشکوک را از طریق سامانه ۱۵۴۰ گزارش دهند.

