به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالفضل طاهرخانی ظهر پنجشنبه در مراسم معارفه جانشین فرمانده سپاه ناحیه امام سجاد (ع) شهرستان قزوین با اشاره به رسالت‌های متنوع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اظهار کرد: سپاه علاوه بر مأموریت‌های اصلی در حوزه امنیت و دفاع، امروز در عرصه‌های علمی، پژوهشی، فرهنگی و عمرانی نیز نقش‌آفرینی گسترده‌ای دارد و توانسته ظرفیت‌های ارزشمندی را در مسیر پیشرفت کشور فعال کند.

وی با بیان اینکه حضور سپاه تنها به میدان نظامی محدود نمی‌شود، افزود: فعالیت‌های عمرانی، آبادانی و خدمت‌رسانی به مردم در نقاط مختلف کشور بخشی از مأموریت‌های مهم این نهاد انقلابی است که در کنار ارتقای امنیت ملی، به توسعه متوازن کشور کمک می‌کند.

جانشین فرمانده سپاه استان قزوین تأکید کرد: بهره‌گیری از توان جوانان و نخبگان علمی در پروژه‌های مختلف، نشان‌دهنده رویکرد آینده‌نگر سپاه است.

طاهرخانی تصریح کرد: این نهاد با اتکا به روحیه جهادی و انقلابی، خود را در همه عرصه‌ها یاری‌گر ملت ایران می‌داند و در مسیر خدمت به مردم، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد موفق سپاه شهرستان قزوین در انجام مأموریت‌های محوله، ابراز امیدواری کرد که در دوره جدید نیز این ناحیه با اقتدار و موفقیت، رسالت‌های خود را به انجام رسانده و در مسیر خدمت به انقلاب اسلامی پیشگام باقی بماند.

در این مراسم حسن نجفی آتانی به عنوان جانشین فرماندهی جدید ناحیه امام سجاد (ع) معرفی شد.