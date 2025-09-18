  1. استانها
  2. گیلان
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۹

میز خدمت جهادی در روستای کندلات رودبار برگزار شد

میز خدمت جهادی در روستای کندلات رودبار برگزار شد

رودبار- میز خدمت جهادی با حضور فرماندار، نماینده مردم در مجلس و جمعی از مدیران اجرایی در روستای کندلات رودبار برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، میز خدمت جهادی با حضور «وحید پورحضرت» فرماندار رودبار، «مهرداد گودرزوند چگینی» نماینده مردم شهرستان رودبار در مجلس شورای اسلامی، «فریبرز مرادی» مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گیلان، فرمانده سپاه ناحیه رودبار و جمعی از رؤسای ادارات شهرستان، صبح پنج‌شنبه در مسجد ولی‌عصر (عج) روستای کندلات از توابع بخش رحمت‌آباد و بلوکات برگزار شد.

این برنامه که در راستای ارتقای ارتباط مستقیم مسئولان با مردم و با هدف تحقق عدالت اداری، پاسخگویی بی‌واسطه و بررسی میدانی مطالبات مردمی برگزار شد، با استقبال اهالی روستا همراه بود.

در این دیدار چهره‌به‌چهره، فرماندار رودبار و سایر مسئولان اجرایی شهرستان، ضمن استماع مطالبات، دغدغه‌ها و مشکلات ساکنان روستای کندلات، نسبت به بررسی آن‌ها و ارائه راهکارهای فوری و قابل اجرا اقدام کردند.

گفتنی است؛ در حاشیه این برنامه، برخی از مدیران نیز ضمن ارائه توضیحات تخصصی درباره موضوعات مطرح‌شده، گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات صورت‌گرفته در حوزه کاری خود در این منطقه ارائه دادند.

میز خدمت جهادی از جمله برنامه‌های میدانی دولت در راستای تحقق سیاست‌های مردم‌پایه، تمرکززدایی و تقویت سرمایه اجتماعی دولت در نقاط مختلف کشور است که به صورت مستمر در شهرستان رودبار اجرا می‌شود.

کد خبر 6593513

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها