به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا جنیدی ظهر پنجشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس با تبریک این هفته و آغاز سال تحصیلی جدید، ضمن اشاره به جنگ ۱۲ روزه و اتحاد مردم و لبیک به ندای رهبری، اظهار کرد: امروز جغرافیای ذهنها بر جغرافیای مرزها چیره شده و دشمن درصدد وارونه جلوه دادن مسائل و مقدسات است که نقش خبرنگاران و رسانهها در این شرایط بسیار مهم است.
فرمانده سپاه بردسکن با یادآوری یاد سردار شهید سلامی و سرهنگ حسن قنبری گفت: تبلور مردم در این جنگ نشان داد که اگر ملت کنار هم باشند، حتی دشمن قدرتمند نیز موفق نخواهد شد.
وی تاکید کرد: در دوران پسا جنگ، مقابله با عملیات روانی دشمن و تقویت روحیه جامعه از وظایف رسانهها است.
جنیدی با بیان اینکه در حوزههای عمرانی و زیرساختی اقدامات گستردهای انجام شده است، افزود: از جمله این اقدامات تأمین قیر آسفالت مسیرهای منتهی به گلزار شهدا و جادههای بین مزارع، بازگشایی قنوات با ماشینآلات سنگین، اصلاح خطوط آب و اجرای پروژه آب شرب روستاها و تجهیز ۱۸ حمام و سرویس بهداشتی در روستاهای شهرستان بردسکن گوشه کوچکی از اقدامات سپاه ناحیه بردسکن بوده است.
فرمانده سپاه بردسکن از بهرهبرداری ۶۰ نیروگاههای خورشیدی کوچک مقیاس ۵ کیلوواتی برای ۶۰ خانواده نیازمند خبر داد و افزود: تمامی برنامهها در راستای محرومیتزدایی و تقویت معیشت مردم انجام میشود.
وی با تبریک هفته دفاع مقدس به افتتاح زمین پینت بال، تجهیز مرکز مشاوره اجتماعی، سرکشی از خانوادههای درگیر آسیبهای اجتماعی، توزیع جهیزیه و بستههای معیشتی، تجهیز خانهها به سرویس بهداشتی و برگزاری همایش پیشکسوتان دفاع مقدس از جمله برنامههای شاخص سپاه در هفته دفاع مقدس است.
جنیدی با بیان اینکه هفته دفاع مقدس مردممحوری برگزار خواهد شد، گفت: در هفته دفاع مقدس ۶۵ عنوان برنامه با شعار فاتحان قلهایم، در سطح شهرستان بردسکن برگزار خواهد شد.
فرمانده سپاه بردسکن از توزیع ۵۲۰ بسته لوازم التحریر توسط بسیج سازندگی سپاه ناحیه بردسکن خبر داد و افزود: در هفته دفاع مقدس ۵ آبروی محله و افتخار کوچه و نیز همایش بزرگ پیشکسوتان دفاع مقدس در این هفته از شاخص ترین برنامه هفته دفاع مقدس خواهد بود.
وی سرکشی از خانوادههای معظم شهدا، غبارروبی گلزار شهدا، ویزیت رایگان پزشکی، اعزام گروههای جهادی و نواختن زنگ ایثار و مقاومت، یادواره شهدا، توزیع جهیزیه و بستههای معیشتی از اعم برنامههای هفته دفاع مقدس خواهد بود.
نظر شما