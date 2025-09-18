سرهنگ عباسعلی ریحانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنواره مالکاشتر تنها به تجلیل از یاد و نام شهید حاج قاسم سلیمانی و بازخوانی سیره مالکاشتر نخعی محدود نمیشود، بلکه فرصتی برای الگوسازی مدیریتی در تراز انقلاب اسلامی است.
وی با اشاره به شاخصهایی همچون ولایتمداری، دشمنشناسی، اشراف سازمانی، تصمیمگیری جهادی و روحیه پیشرونده افزود: این مؤلفهها ستونهای اصلی مدیریت کارآمد بهشمار میروند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بجنورد تأکید کرد: جشنواره مالکاشتر پیوندی راهبردی با کنگره ۳ هزار شهید خراسان شمالی دارد که نشان میدهد فرهنگ ایثار و شهادت زیربنای پایداری و اثربخشی سازمانی در سپاه و بسیج است.
ریحانی بیان کرد: در این رویداد همچنین بر نقش نظارت و بازرسی، پایش محیطی و اشراف فرماندهی بهعنوان شروط اساسی تصمیمگیری هوشمندانه تأکید خواهد شد.
