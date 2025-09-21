  1. حوزه و دانشگاه
آغاز فرآیند ثبت تقاضای وام تحصیلی دانشجویی از ۱۵ آبان

معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان اعلام کرد : فرایند ثبت تقاضای وام های دانشجویی برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از ۱۵ آبان به بعد آغاز می شود.

صمد حاج جباری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره افزایش وام‌های دانشجویی برای سال تحصیلی جدید و زمان ثبت نام وام‌های دانشجویی گفت: وام‌های دانشجویی در حال حاضر افزایشی نداشته و همان مبالغ قبلی است.

وی ادامه داد: فرآیند ثبت تقاضای وام توسط دانشجویان نیز بعد از اینکه ثبت نام دانشجویان در تمام دانشگاه‌ها به اتمام برسد و حذف و اضافه تثبیت شود، آغاز می‌شود، احتمالاً فرآیند ثبت تقاضای وام‌های دانشجویی در سال تحصیلی جدید بعد از ۱۵ آبان ماه آغاز می‌شود.

معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان افزود: با توجه به اینکه برخی از دانشگاه‌ها از ۱۹ مهر کلاس‌های خود را شروع می‌کنند تا حذف و اضافه و حضور دانشجویان قطعی و نهایی شود، بعد از این مرحله ثبت نام وام‌های دانشجویی آغاز می‌شود.

حاج جباری همچنین در در هفتاد و هشتمین نشست معاونان دانشجویی دانشگاه‌های کشور که اخیراً برگزار شد، در زمینه وام و تسهیلات نیز اشاره کرد: در سال تحصیلی گذشته، میزان پرداخت وام به دانشجویان نسبت به سال قبل ۵۰ درصد افزایش یافته و بیش از ۲,۰۰۰ میلیارد تومان وام در سال تحصیلی گذشته به دانشجویان پرداخت شده است.

وی افزود: این مبلغ نسبت به سال قبل ۱۴۰۳-۱۴۰۲ که حدود ۱,۳۴۰ میلیارد تومان بود، افزایش چشمگیری نشان می‌دهد.

حاج جبار: افزود: اعتبار تمام وام‌های تأیید شده پرداخت نشده، وام شهریه طی روزهای گذشته تأمین شده و امیدواریم که این مبالغ طی روزهای آینده توسط بانک عامل به حساب دانشگاه‌ها واریز شود.

