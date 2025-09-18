پایان ۴ دهه انتظار برای آب شرب پایدار در روستای طلاور صیدون

به گزارش خبرنگار مهر، کامران زندوکیلی ظهر امروز پنجشنبه در مراسم افتتاح این پروژه اظهار کرد: با تلاش شبانه‌روزی و همراهی مردم منطقه، امروز روستای طلاور پس از چهار و نیم دهه انتظار به شبکه پایدار آب شرب متصل شد.

وی، درباره مشخصات فنی این طرح توضیح داد: پروژه با حفر و تجهیز یک حلقه چاه عمیق به عمق ۷۰ متر اجرا شد که شامل عملیات لوله‌گذاری، جداره‌چاهی، خرید و نصب تجهیزات الکترومکانیکال، شیرآلات، اتصالات و تابلو برق بود.

به گفته زندوکیلی، با اجرای این طرح ظرفیت تولید آب شرب منطقه چهار هزار مترمکعب در شبانه‌روز افزایش یافته و نیاز اهالی به طور کامل تأمین می‌شود.

وی، اعتبار کل پروژه را ۱۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: تاکنون ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه شده و ۵۰ میلیارد ریال دیگر نیز برای تکمیل مراحل آتی در نظر گرفته شده است.

زندوکیلی یادآور شد: عملیات اجرایی این پروژه از اردیبهشت ۱۴۰۴ آغاز و در شهریور همان سال به بهره‌برداری رسیده است.

مدیر اجرایی طرح‌های آبرسانی شمال‌شرق سازمان آب و برق خوزستان تأکید کرد: تأمین آب شرب طلاور یکی از دغدغه‌های دیرینه مردم و مسئولان بود که با همکاری سازمان آب و برق خوزستان، شرکت آب و فاضلاب استان، شرکت توزیع برق خوزستان و حمایت‌های دولت محقق شد.