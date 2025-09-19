  1. استانها
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۳۷

کشف یک حلقه چاه غیرمجاز در احمدآباد ایوانکی گرمسار

گرمسار- مدیر امور منابع آب گرمسار از کشف یک حلقه چاه غیرمجاز در احمدآباد ایوانکی این شهرستان خبر داد.

مرتضی عیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از کشف یک حلقه چاه غیرمجاز در گرمسار خبر داد و ابراز کرد: در راستای اجرای طرح‌های حفاظت از منابع آبی و بر اساس گزارشات مردمی، یک حلقه چاه غیرمجاز در منطقه احمدآباد ایوانکی از توابع شهرستان شناسایی و کشف شد.

وی با بیان اینکه با تلاش و پیگیری‌های مستمر کارشناسان، این چاه غیرمجاز که به صورت غیرقانونی حفر شده بود، شناسایی و پرونده قضائی آن تشکیل شد، افزود: طی دو ماه اخیر چهار پرونده مربوط به چاه‌های غیرمجاز در امور آب شهرستان گرمسار بررسی و به کشف تخلفات انجامید.

مدیر امور منابع آب گرمسار ادامه داد: ارائه گزارش مردمی از سوی شهروندان دغدغه‌مند، در راستای ایفای وظیفه حفاظت از منابع آب بسیار تأثیرگذار است. لذا از مردم گرمسار و آرادان انتظار داریم تا در صورت مشاهده هرگونه حفاری غیرمجاز، مراتب را از طریق کانال‌های ارتباطی به ما اطلاع دهند.

عیدیان پیگیری قضائی و انتظامی متخلفان را از اولویت‌های اصلی این اداره برشمرد و تأکید کرد: با متخلفان حوزه آب که به حریم این سرمایه حیاتی ملی تعدی می‌کنند، مطابق قانون و با قاطعیت کامل برخورد خواهد شد و این روند با جدیت ادامه دارد.

