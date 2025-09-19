کشف یک حلقه چاه غیرمجاز در احمدآباد ایوانکی گرمسار

مرتضی عیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از کشف یک حلقه چاه غیرمجاز در گرمسار خبر داد و ابراز کرد: در راستای اجرای طرح‌های حفاظت از منابع آبی و بر اساس گزارشات مردمی، یک حلقه چاه غیرمجاز در منطقه احمدآباد ایوانکی از توابع شهرستان شناسایی و کشف شد.

وی با بیان اینکه با تلاش و پیگیری‌های مستمر کارشناسان، این چاه غیرمجاز که به صورت غیرقانونی حفر شده بود، شناسایی و پرونده قضائی آن تشکیل شد، افزود: طی دو ماه اخیر چهار پرونده مربوط به چاه‌های غیرمجاز در امور آب شهرستان گرمسار بررسی و به کشف تخلفات انجامید.

مدیر امور منابع آب گرمسار ادامه داد: ارائه گزارش مردمی از سوی شهروندان دغدغه‌مند، در راستای ایفای وظیفه حفاظت از منابع آب بسیار تأثیرگذار است. لذا از مردم گرمسار و آرادان انتظار داریم تا در صورت مشاهده هرگونه حفاری غیرمجاز، مراتب را از طریق کانال‌های ارتباطی به ما اطلاع دهند.

عیدیان پیگیری قضائی و انتظامی متخلفان را از اولویت‌های اصلی این اداره برشمرد و تأکید کرد: با متخلفان حوزه آب که به حریم این سرمایه حیاتی ملی تعدی می‌کنند، مطابق قانون و با قاطعیت کامل برخورد خواهد شد و این روند با جدیت ادامه دارد.