مشکل کمبود آب شرب ایذه تا پایان سال حل می شود

داریوش خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز گفت: با بهره برداری و وارد مدار شدن 9 حلقه چاه در غالب دو پروژه کوتاه مدت آبرسانی مشکل کمبود آب شرب مردم شهرستان ایذه به طور کلی رفع می شود.

خادمی با اشاره به اینکه وجود هشت حلقه چاه آهکی با ظرفیت تولید فعلی روزانه 32 هزار متر مکعب در شبانه روز آب در ایذه پاسخگوی نیاز مردم نیست، نیاز فعلی را 14 هزار متر مکعب در شبانه روز اعلام کرد.

وی در خصوص دو پروژه کوتاه مدت آبرسانی به شهر ایذه تصریح کرد: در حال حاضر عملیات اجرایی یک حلقه چاه در منطقه آبراک با ظرفیت آبدهی 65 لیتر در ثانیه در دست انجام است که با بهره برداری از این چاه تا 10 روز آینده 5500 متر مکعب در شبانه روز بر ظرفیت تولید آب شهر افزوده خواهد شد.

وی اعتبار مورد نیاز برای حفر این چاه را یک میلیارد و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات جاری آبفای ایذه و اعتبارات عمرانی سازمان آب و برق خوزستان عنوان کرد.

مدیر آبفای ایذه حفر هشت حلقه چاه توسط سازمان آب و برق خوزستان در مناطق چهار تنگ و هلایجان با ظرفیت تولید 32 هزار متر مکعب در شبانه روز از دیگر پروژه های کوتاه مدت آبرسانی در ایذه معرفی کرد.

وی ادامه داد: بخشی از مطالعات و اجرای حفر هشت حلقه چاه که تاکنون 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد از تیرماه 86 آغاز شده و کل پروژه تا پایان سال جاری به اتمام می رسد.

وی اعتبار هزینه شده پروژه حفر هشت حلقه چاه را تاکنون 30 میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی معاونت آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان عنوان و اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه تا پایان سال را 35 میلیارد ریال ذکر کرد.

شهرستان ایذه در استان خوزستان با پهنه ای حدود 20 کیلومتر مربع در شمال شرقی استان خوزستان قرار دارد و میزان بارش سالانه این شهرستان به طور متوسط 400 میلیمتر است. مردم این شهرستان سالهاست که با کبمود شدید آب مواجه هستند.