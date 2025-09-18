دوره «راهنمای خانواده» طرحی ملی برای تربیت متخصصان خانواده است

حجت الاسلام محمدصادق ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری موفقیت‌آمیز سومین دوره از طرح ملی «تربیت راهنمای خانواده»، این برنامه را گامی مهم در راستای توانمندسازی مددجویان کمیته امداد، روانشناسان و فعالان حوزه خانواده دانست.

مدیرکل آموزش‌های تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به برگزاری سومین دوره تربیت راهنمای خانواده در مشهد اظهار کرد: فراخوان بین ۱۵ استان کشور اتفاق افتاد و حدود ۸۰۰ نفر ثبت‌نام کردند که از بین آن‌ها ۲۷۰ نفر پذیرش و انتخاب شدند. در بین پذیرفته‌شدگان، تعداد خانم‌ها بیشتر است و سه کلاس خواهران و یک کلاس برادران به صورت تخصصی در حال برگزاری است.

وی درباره این دوره گفت: دوره تربیت راهنمای خانواده حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ ساعت آموزش است که شرکت‌کنندگان ما طی شش ماه این آموزش‌ها را می‌بینند. بخشی از آن حضوری است که ما الان در دوره حضوری هستیم و بخش عمده آن به صورت مجازی برگزار می‌شود. همه مباحث خانواده یعنی از مباحث حل تعارضات زوجین، ارتباطات زناشویی، تربیت فرزند، ازدواج، مشاوره، تغذیه، خواب، اعتیاد در خانواده و فضای مجازی در خانواده در این دوره به راهنمایان آموزش داده می‌شود.

ابوترابی تاکید کرد: فارغ‌التحصیلان این دوره به شبکه ملی راهنمایان خانواده متصل می‌شوند و بعد از آموزش‌های تکمیلی به اساتید راهنما تبدیل خواهند شد.

مدیرکل آموزش‌های تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: امیدواریم شرکت کنندگان بعد از اتمام دوره اعزام‌های متعددی خواهند داشت برای گروه‌های مختلف در مجموعه‌های مختلف و البته این دوره ویژه برای مخاطبین کمیته امداد در نظر گرفته شده است و ان‌شاءالله در شبکه خود کمیته استفاده خواهد شد.

وی یکی از ویژگی‌های این دوره را حضور اساتید حوزه و دانشگاه در سطح بالا دانست و تصریح کرد: از رشته‌های روانشناسی و جامعه‌شناسی و مباحث عظیم قدیم استفاده می‌شود. هدف از برگزاری این طرح ملی را پاسخ به یکی از نیازهای جدی کشور در حوزه خانواده است. کمبود استاد و بالا بودن هزینه‌ها باعث می‌شد که نیاز کشور به مربی برای حل مسائل خانواده و اجرای کارگاه‌ها تأمین نشود و این دوره برای حل این مشکل مهم آغاز شده است.

ابوترابی در مورد ملاک‌های انتخاب شرکت‌کنندگان توضیح داد: متقاضیان باید سن زیر ۴۵ سال و بالای ۲۸ سال داشته باشند. رشته‌های مرتبط با موضوع نیز باید در واقع جذب شوند. فراگیران ما عمومی نیستند و ما از فارغ‌التحصیلان رشته‌های روانشناسی، جامعه‌شناسی و حتی کسانی که خودشان مرکز مشاوره دارند، دعوت کرده‌ایم. بسیاری از مباحثی که به درد کارشناسان آن موضوع هم می‌خورد، مطرح شده و اتفاقاً آن‌ها بیشتر استقبال می‌کنند.

مدیرکل آموزش‌های تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: از بین حدود ۷۰۸ نفر که ثبت‌نام کردند، ۲۰۰ نفر انتخاب شدند. البته در این دوره با همکاری معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان ۲۰۰ نفر از مددجویان کمیته امداد و جامعه روانشناسان و فعالین خانواده در خدمت ما هستند.

وی در مورد کادر آموزشی گفت: در دوره حضوری ما ۶ استاد داریم، اما مجموعاً حدود ۲۵ استاد در این دوره حضور دارند که مباحث مختلف را مطرح می‌کنند. همچنین فرآیند ارزیابی شرکت‌کنندگان در هر بخش و فصل آزمون‌های مخصوص خود را دارد، از آزمون‌های تستی و تشریحی در فضای مجازی تا آزمون‌ها و کارگاه‌های عملی که شرکت‌کنندگان باید در حضور اساتید ارائه دهند. او ابراز امیدواری کرد که فارغ‌التحصیلان این دوره، اساتید توانمند و درجه یک باشند.