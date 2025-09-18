برگزاری دوره تخصصی «حدیث زندگی» ویژه راهنمایان خانواده کمیته امداد

حامد ملاحسنی، مدیرکل فرهنگی و تربیتی کمیته امداد در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری دوره تخصصی «تربیت راهنمای خانواده» با عنوان «حدیث زندگی» خبر داد. این دوره با هدف توانمندسازی مددجویان و کنشگران حوزه خانواده و با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگی و تربیتی کمیته امداد با اشاره به اینکه این دوره ویژه مددجویان و کنشگران حوزه خانواده در کمیته امداد طراحی شده است، گفت: این دوره یک برنامه توانمندسازی برای افرادی است که در جامعه مددجویی حضور دارند یا در حوزه روانشناسی تخصص دارند.

وی افزود: شبکه راهنمای خانواده در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ عضو دارد و کمیته امداد تلاش می‌کند تا مددجویان توانمند را به این شبکه اضافه کند. این افراد پس از گذراندن مراحل اطلاع‌رسانی و مصاحبه‌های مختلف از سوی استان‌ها انتخاب شده‌اند و افتتاحیه دوره در مشهد برگزار شده است.

ملاحسنی تاکید کرد: زمانی که شرکت‌کنندگان فارغ‌التحصیل شوند، ما از ظرفیت آن‌ها در تمامی بسترهای آموزشی و تربیتی کمیته امداد مانند کانون‌ها، خوابگاه‌ها و اردوگاه‌ها استفاده خواهیم کرد.

مدیرکل فرهنگی و تربیتی کمیته امداد بیان کرد: دلیل این تصمیم را آشنایی بیشتر این افراد با مسائل و نیازهای جامعه مددجویی دانست و بیان کرد که این افراد می‌توانند به عنوان «بازو و ابزار اجرایی» معاونت فرهنگی کمیته امداد در حوزه‌های آموزشی و تربیتی عمل کنند.

وی افزود: این دوره یک «ظرفیت فوق‌العاده» به کمیته امداد اضافه می‌کند و آن‌ها در تلاش هستند تا افراد واجد شرایط از سایر استان‌ها را نیز شناسایی و جذب کنند.