حجت الاسلام محمود غلامی جامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با حضور دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه، اردو «یاوران امین» از ۲۵ تا ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ با هدف همدلی، همگرایی و ترویج معارف قرآنی ویژه مکاتب قرآنی اهل سنت در مشهد مقدس در حال برگزاری است.

کارشناس ادیان و مذاهب اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از برگزاری اردو سه‌روزه «یاوران امین» ویژه دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه خبر داد و گفت: این اردو از ۲۵ تا ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴ و با حضور نوجوانان در فضایی صمیمی و پربار برگزار می‌شود.

وی هدف از اجرای اردو را «تقویت روحیه همدلی و همگرایی بین نوجوانان، تمرین فعالیت‌های گروهی و ارتقای توانمندی‌های فکری و فرهنگی» عنوان کرد و افزود: در این برنامه، محور اصلی آموزش و فعالیت‌ها بر ترویج معارف قرآنی و آموزه‌های اخلاقی مکاتب قرآنی اهل سنت متمرکز شده است.

غلامی جامی خاطرنشان کرد: ایجاد انگیزه برای انس بیشتر با قرآن کریم، تبادل تجربیات آموزشی بین دانش‌آموزان، و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و معنوی، از بخش‌های مهم این اردو است که در قالب نشست‌های آموزشی، کارگاه‌های مهارتی و برنامه‌های گروهی اجرا می‌شود.

گفتنی است؛ این اردوی آموزشی فرهنگی با مشارکت اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و مربیان تخصصی قرآن تا ۲۷ شهریور ادامه خواهد داشت.