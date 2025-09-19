تقوا شرط نزول برکات الهی و ایمان رمز پیروزی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عباس حسینی باقرآبادی در خطبه اول با اشاره به جایگاه تقوا در قرآن و سنت اظهار داشت: اگر تقوا از نگاه خداوند مهم‌ترین مسئله نبود، در هر خطبه نمازجمعه بر آن تأکید نمی‌شد. تقوا یعنی مراقب باشیم دچار خطا و گناه نشویم و هر کار ما با رضایت خداوند همراه باشد.



وی با بیان اینکه ایمان و تقوا دو مرحله اساسی بندگی هستند، افزود: ایمان یعنی پذیرش خدا و ولایت، اما تقوا به معنای دوری از گناه است، اگر گناهی در وجود کسی باشد، نشانه آن است که هنوز به مرحله تقوا نرسیده است.

امام جمعه بافق تصریح کرد: تقوا باید در عمل دیده شود؛ کشاورز باید به زمین همسایه تعدی نکند و کارمند در ساعات اداری واقعاً کار کند. این‌ها جلوه‌های عینی تقواست.



خطیب جمعه بافق وظیفه‌شناسی را مسیر بندگی خالص دانست و گفت: اگر به وظایفی که خداوند بر عهده ما نهاده عمل کنیم، از باتقواترین بندگان خواهیم بود و در نتیجه، برکات الهی به‌طور شبانه‌روزی بر جامعه نازل خواهد شد.



حجت‌الاسلام حسینی باقرآبادی در خطبه دوم با اشاره به موضوع مکانیسم ماشه در شورای امنیت تأکید کرد: طبق گزارش‌های آژانس انرژی اتمی، ایران به تعهدات خود در برجام پایبند بوده، اما دشمنان به دنبال بهانه‌جویی هستند. اگر تحریم‌ها بازگردند، خروج از NPT حق مسلم ایران است و مجلس و دولت باید این مسیر را پیگیری کنند.



وی در ادامه با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس، این مناسبت را افتخاری ملی و الهی دانست و افزود: رزمندگان ما از آرمان‌ها و ایمان خود دفاع کردند، نه از خاک دشمن. اگر امام خمینی (ره) فرمود خرمشهر را خدا آزاد کرد، باید گفت ایران را خدا پیروز کرد.



امام جمعه بافق ایمان را رمز اصلی پیروزی رزمندگان دانست و خاطرنشان کرد: علم بدون ایمان خطرناک است و اگر رشد علمی با تقوا همراه نباشد، به انحراف خواهد انجامید. بنابراین دانش‌آموزان و دانشجویان باید در کنار آموزش علمی، تقوا و معنویت را تقویت کنند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از کمک‌های مردمی به دانش‌آموزان نیازمند، بر رعایت کرامت افراد تأکید کرد و گفت: مراکز نیکوکاری باید کمک‌ها را عادلانه توزیع کنند و خانواده‌های متمکن طوری برای فرزندان خود هزینه نکنند که همکلاسی‌هایشان احساس محرومیت کنند.



حجت‌الاسلام حسینی باقرآبادی در پایان از والدین خواست نسبت به شیوه مصرف و سبک زندگی خانواده خود حساس باشند تا ناخواسته دل دیگران آزرده نشود.