بیانیه گروه هفت علیه نیروهای امنیتی نشان از سیاست های دوگانه غرب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه این هفته ارومیه، اظهار کرد: قدرتهای جهانی هیچ پایبندی به قوانین بینالمللی ندارند و اکنون شاهد هستیم در دنیا منطق زور و قانون جنگل حاکم است.
وی با بیان اینکه کشورهای غربی از جمله رئیس جمهور قلدر آمریکا به هیچ قانون بینالمللی پایبند نیستند، ادامه داد: سران کشورهای اسلامی با شناخت ماهیت این رژیم وحشی اشغالگر قدس در مقابل آن ایستادگی کنند.
امام جمعه ارومیه همچنین با محکوم کردن ادامه کشتار مردم غزه، خاطرنشان کرد: دولتهای غربی که مدعی حقوق بشر هستند بیش از دو سال است در برابر جنایات رژیم صهیونیستی سکوت کردهاند و طرفدار رژیم صهیونیستی هستند. انتظار میرود کشورهای اسلامی با شناخت ماهیت این رژیم وحشی صهیونیستی مانند ایران، در برابر آن ایستادگی کنند و بهزودی شاهد نابودی این رژیم باشیم.
وی با اشاره به بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی، افزود: جشن عاطفهها فرصت ارزشمندی برای همراهی با دانشآموزان بیبضاعت و نیازمند است و حضور مردم در این برنامه میتواند بخشی از نیازهای آنان را تأمین کند.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: این هفته نماد مقاومت و فداکاری رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس است.
وی با اشاره به برگزاری محفل انس با قرآن یک ساعت پیش از نماز جمعه در مصلای ارومیه، خاطرنشان کرد: تلاوت قرآن از توصیههای الهی است و موجب نزول رحمت پروردگار میشود.
