برخورد با فرار مالیاتی ضرورتی انکارناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان صبح امروز جمعه در جلسه «طرح تشدید برخورد با جرم فرار مالیاتی» که با حضور معاون دادستان مرکز خوزستان و مدیران دستگاههای مرتبط برگزار شد، اظهار کرد: فرار مالیاتی یکی از موانع جدی تحقق اقتصاد مقاومتی است و دستگاه قضائی با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی بهطور ویژه به این موضوع ورود خواهد کرد.
وی افزود: در همه حوزههای قضائی، شعب اختصاصی ویژه مالیاتی باید تشکیل شوند؛ زیرا مالیات نقش کلیدی در تقویت اقتصاد استان دارد.
به گفته خلفیان، در حال حاضر مبالغ زیادی معوقه مالیاتی در خوزستان وجود دارد و شرکتهای فاقد مجوز نیز از مصادیق رایج فرار مالیاتی به شمار میروند.
دادستان مرکز خوزستان تأکید کرد: شناسایی و برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی، چه دولتی و چه خصوصی، که از پرداخت مالیات امتناع میکنند یک الزام قانونی است و با ترک فعل دستگاهها نیز در این زمینه برخورد خواهد شد.
وی همچنین بر لزوم انتقال حساب شرکتهای بزرگ به بانکهای استان برای افزایش اعتبارات خوزستان تأکید کرد.
خلفیان از تشکیل ۱۲ پرونده مهم مربوط به جرایم مالیاتی در دادسرای مرکز استان خبر داد و گفت: آموزش ضابطان برای شناسایی مصادیق فرار مالیاتی باید جدی پیگیری شود.
در ادامه، حمید ناصری معاون دادستان مرکز خوزستان با اشاره به ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم گفت: کارگروه ویژهای برای رسیدگی به فرار مالیاتی تشکیل میشود و جلسات بهصورت مستمر تا زمان وصول معوقات ادامه خواهد یافت.
