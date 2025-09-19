به گزارش خبرنگار مهر، ساسان انصاری جمعه شب پس از پیروزی تیمش در برابر خیبر خرم‌آباد، از حمایت هواداران تشکر کرد و کیفیت بازی تیمش را نویدبخش روزهای بهتر دانست.

انصاری در ابتدا خطاب به هواداران گفت: تبریک می‌گویم به همه هواداران عزیز. حمایتی که امروز از ما داشتند، فکر کنم بی‌نظیر بود. همان چیزی بود که ما منتظرش بودیم که به ما قوت قلب بدهد و به جلو هولمان بدهد. از همه بچه‌ها واقعاً ممنونیم، خیلی خیلی خوب حمایت کردند.

کاپیتان فولاد در تحلیل عملکرد فنی تیمش اظهار کرد: از لحاظ فوتبالی هم شما دیدید، فکر کنم به مانند دو سه بازی قبلیمان بود. واقعاً در دو هفته گذشته حقمان نبود که امتیازی کسب نکنیم اما مطمئن بودیم که تیممان برمی‌گردد. مهم‌تر از سه امتیاز، من خوشحالم از کیفیت و از فوتبالی که ارائه دادیم.

انصاری نقش کادر فنی را کلیدی خواند و افزود: از این کادر فنی که داریم، از آقای گل محمدی، آقای مطهری و سایر اعضای کادر فنی، روز به روز یاد می‌گیریم. یک رختکن بی‌نظیر داریم. بچه‌هایمان فوق‌العاده، با شخصیت و یکدل هستند. می‌دانستیم با این کیفیت فوتبالی که ارائه می‌دهیم، برمی‌گردیم و الان دارد شرایطمان روز به روز بهتر می‌شود.

وی در تحلیل بازی مقابل خیبر گفت: خیبر تیم قابل احترامی است، آقای رحمتی از دوستان عزیز ماست و تیم جوان و دونده‌ای هستند اما فکر کنم امروز آنها را اسیر تاکتیک خود و فوتبال مدرن کردیم.

کاپیتان فولاد در پایان با اشاره به روند بهبود تیم، نتیجه‌گیری کرد که هفته اول نتوانستیم امتیاز کسب کنیم. هفته دوم هم فوتبالی که ارائه دادیم، اصلاً شایستگی این را نداشت که هیچ امتیازی بگیریم. اما خیلی خوب ریکاوری کردیم، خیلی خوب تمرین کردیم و الان داریم شرایطمان روز به روز بهتر می‌شود.