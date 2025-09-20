حکم سارق اسید پاش صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سعید جزایی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با مرتکبین جرایم خشن و برهم زنندگان امنیت اجتماعی به ویژه سارقین خشن و به عنف، اظهار داشت: فردی که مرتکب سرقت مقرون به آزار و اسید پاشی در یکی از محله‌های شهر اراک شده بود به ۳۰ سال حبس درجه یک بابت جرم اسید پاشی به همراه ۱۰ سال حبس بابت سرقت مقرون به آزار، قصاص، شلاق، پرداخت دیه و رد مال محکوم شد.

وی افزود: در پی وصول گزارشی از ضابطین مبنی بر وقوع یک فقره سرقت به عنف (سرقت با زور، تهدید و ترساندن) در یکی از محلات شهر اراک با این توضیح که سارق تحت عنوان مأمور اداره آب وارد منزل شاکیه شده و اقدام به سرقت طلاجات وی (۹ حلقه النگو) با توسل به زور، ضرب و جرح و اسید پاشی کرده، بلافاصله پرونده‌ای در این خصوص در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اراک تشکیل و با دستور فوری بازپرس پرونده، تلاش برای دستگیری سارق مذکور آغاز و پس از انجام تحقیقات اولیه و صدور دستورات قضائی مناسب، ضابطین با انجام اقدامات فنی و پایش تصویری موفق به شناسایی هویت و محل اختفا سارق شده و طی یک عملیات منسجم و هماهنگ در یکی از شهرهای مرزی قبل از خروج از کشور دستگیر شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان داشت: متهم موصوف پس از تفهیم اتهام و اعتراف به بزه‌های ارتکابی خود با قرار بازداشت راهی زندان شد و پس از صدور کیفرخواست و انجام فرایند دادرسی، نهایتاً در دادگاه کیفری یک استان مرکزی به ۳۰ سال حبس درجه یک بابت جرم اسید پاشی به همراه ۱۰ سال حبس بابت سرقت مقرون به آزار، ۷۴ ضربه شلاق بابت سرقت، و از بابت جنبه خصوصی جرم به قصاص، دیه و رد مال محکوم شد که اشد مجازات در مورد وی اجرا خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین جزایی در پایان با اشاره به دستورات و تأکیدات ابلاغی رئیس قوه قضائیه در خصوص سرعت و برخورد سخت و قاطع با جرم سرقت بالاخص سرقت مسلحانه و مقرون به آزار تأکید کرد: دادگستری استان مرکزی با به‌کارگیری تمهیدات قانونی در مقابله با جرایم علیه امنیت و آسایش مردم و اجرای مجازات این‌گونه مرتکبین اهتمام ویژه‌ای داشته و دارد.