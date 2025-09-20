به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به درخواست سفارت اسپانیا، «آنتونیو سانچز بندیتو گاسپار» سفیر این کشور در ایران روز چهارشنبه ۲۶ شهریور با هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی در این دیدار با اشاره به فعالیت‌ها و دستاوردهای مختلف این مرکز گفت: گزارش اقدامات ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و جرایم منشأ پولشویی بسیار فراتر از توصیه‌ها و استانداردهای بین‌المللی است و تلاش می‌کنیم با ارائه مستمر اقدامات کشور، نشان دهیم در این زمینه با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا و ریسک‌های موجود در منطقه، از بسیاری از کشورها جلوتر حرکت کرده‌ایم.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سفیر اسپانیا خواست تا با رایزنی با دولت متبوع و سایر کشورهای اروپایی، ایران را در رفع چالش‌های موجود با FATF همراهی نماید.

سفیر اسپانیا در تهران نیز با اشاره به فعالیت‌های مثبت مرکز اطلاعات مالی، از پیشنهادهای طرف ایرانی استقبال و تأکید کرد که تمام تلاش‌های خود را برای ارتقای روابط بین دو کشور در حوزه پیشگیری و مقابله با جرایم منشأ پولشویی و پولشویی بکار می‌گیرد.

کشور اسپانیا، اقتصاد چهارم اروپا و پانزدهم جهان، عضو اصلی FATF و میزبان نشست آتی ایران با این نهاد بین‌المللی است.