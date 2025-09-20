  1. جامعه
تجهیز ۵۰ درصد خطوط اتوبوسرانی مرکز تهران با اتوبوس های برقی

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از نوسازی ۵۰ درصدی خطوط اتوبوسرانی منتهی به مرکز شهر تهران با ناوگان جدید اتوبوس‌های برقی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، با هدف توسعه ناوگان حمل‌ونقل پاک و هوشمند، آئین بهره‌برداری از ۲۰۱ دستگاه اتوبوس برقی و افتتاح ایستگاه‌های شارژ پایانه قورخانه و هنگام صبح امروز آغاز شد.

احمد قیومی با اشاره به رونمایی از ۲۰۱ دستگاه اتوبوس برقی در قالب ۱۷ خط عملیاتی در ۱۱ منطقه شهرداری تهران گفت: در فاز نخست که از ابتدای مهرماه آغاز خواهد شد ۷ خط به بهره‌برداری خواهد رسید و در ادامه تا پایان مهرماه ۱۰ خط دیگر نیز به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: انتخاب این خطوط به گونه‌ای انجام شده است که مناطق مرکزی و پرتردد تهران به طور ویژه تحت پوشش قرار گیرند. به این ترتیب نیمی از خطوط منتهی به هسته مرکزی شهر با اتوبوس‌های برقی نوسازی خواهد شد و این موضوع تأثیر مستقیمی در کاهش آلودگی هوا و بهبود شرایط زیست‌محیطی تهران خواهد داشت.

قیومی با تأکید بر تکالیف شهرداری تهران در حوزه محیط زیست گفت: برقی‌سازی ناوگان اتوبوسرانی نه تنها پاسخ به نیاز روزافزون جابه‌جایی پاک است، بلکه نشانه‌ای از نگاه راهبردی مدیریت شهری به موضوع کاهش آلودگی و توسعه پایدار است. شهرداری تهران با این اقدام به دنبال کاهش محسوس آلاینده‌ها و کاهش آلودگی صوتی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.

وی تاکید کرد: با اجرای این طرح تهران امروز صاحب بزرگ‌ترین ناوگان اتوبوس برقی کشور است و این رویداد نقطه عطفی در مسیر نوسازی و هوشمندسازی حمل‌ونقل عمومی محسوب می‌شود.

