تجهیز ۵۰ درصد خطوط اتوبوسرانی مرکز تهران با اتوبوس های برقی

به گزارش خبرنگار مهر، با هدف توسعه ناوگان حمل‌ونقل پاک و هوشمند، آئین بهره‌برداری از ۲۰۱ دستگاه اتوبوس برقی و افتتاح ایستگاه‌های شارژ پایانه قورخانه و هنگام صبح امروز آغاز شد.

احمد قیومی با اشاره به رونمایی از ۲۰۱ دستگاه اتوبوس برقی در قالب ۱۷ خط عملیاتی در ۱۱ منطقه شهرداری تهران گفت: در فاز نخست که از ابتدای مهرماه آغاز خواهد شد ۷ خط به بهره‌برداری خواهد رسید و در ادامه تا پایان مهرماه ۱۰ خط دیگر نیز به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: انتخاب این خطوط به گونه‌ای انجام شده است که مناطق مرکزی و پرتردد تهران به طور ویژه تحت پوشش قرار گیرند. به این ترتیب نیمی از خطوط منتهی به هسته مرکزی شهر با اتوبوس‌های برقی نوسازی خواهد شد و این موضوع تأثیر مستقیمی در کاهش آلودگی هوا و بهبود شرایط زیست‌محیطی تهران خواهد داشت.

قیومی با تأکید بر تکالیف شهرداری تهران در حوزه محیط زیست گفت: برقی‌سازی ناوگان اتوبوسرانی نه تنها پاسخ به نیاز روزافزون جابه‌جایی پاک است، بلکه نشانه‌ای از نگاه راهبردی مدیریت شهری به موضوع کاهش آلودگی و توسعه پایدار است. شهرداری تهران با این اقدام به دنبال کاهش محسوس آلاینده‌ها و کاهش آلودگی صوتی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.

وی تاکید کرد: با اجرای این طرح تهران امروز صاحب بزرگ‌ترین ناوگان اتوبوس برقی کشور است و این رویداد نقطه عطفی در مسیر نوسازی و هوشمندسازی حمل‌ونقل عمومی محسوب می‌شود.