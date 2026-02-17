به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حیدری ظهر سهشنبه در نشست خبری اظهار کرد: شهرداری اصفهان با هدف ایجاد درآمد پایدار، استفاده از توان بخش خصوصی و تأمین نیازهای شهر، پروژههایی را پیش برده که مستقیم به کاهش آلودگی و بهبود کیفیت هوا کمک میکنند.
به گفته وی، در چهار سال اخیر، بیش از چهار هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در پروژههای مشارکتی ایجاد شده که بسیاری از آنها در حوزههای زیستمحیطی و حملونقل پاک فعال هستند.
مشاور شهردار و مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان در مورد حملونقل پاک و چالش تامین اتوبوسهای برقی ابراز کرد: مذاکره با شرکتهای داخلی برای تأمین اتوبوسهای برقی در جریان است زیرا تحریمها واردات مستقیم را سخت کرده و هزینه هر دستگاه اتوبوس برقی وارداتی بیش از ۳۵ تا ۴۰ میلیارد تومان است.
حیدری با بیان اینکه به دلیل مشکل تحریمها، امکان تامین اتوبوسها یا قطعات آنها از چین و سایر کشورها نیست، گفت: با توجه به این محدودیتها، شهرداری تلاش میکند از ظرفیت تولید داخلی استفاده و خطوط اتوبوس برقی را راهاندازی کند.
وی اضافه کرد: اتوبوسهای موجود نیز نیاز به سرریز و کارکرد بیشتر دارند تا خدماترسانی به مردم با وسایل حملونقل باکیفیت و کمآلاینده فراهم شود زیرا مردم اصفهان حق دارند از امکانات خوب و پاک استفاده کنند و این پروژهها به تدریج در حال گسترش است.
حیدری با اشاره به اینکه در حوزه زیستمحیطی، پروژههایی مانند پسماند ساختمانی، زبالهسوز پزشکی و تصفیه شیرابه اجرا شده است، خاطرنشان کرد: شهرداری متعهد شده آب خروجی تصفیهخانهها را برای آبیاری فضای سبز حاشیه شهر، بزرگراهها و درختان با تعرفه مشخص سالانه بخرد تا حداقل ۱۰ سال بخشی از فضای سبز طبیعی استان حفظ شود و مصرف آب کاهش یابد.
وی افزود: این اقدامات به حفظ درختان قدیمی که با آبیاری قطرهای سالها نگهداری شده، کمک کرده و از آسیب ناشی از کمبود آب جلوگیری میکند.
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان اضافه کرد: علاوه بر این، ایستگاههای شارژ خودروهای برقی راهاندازی شده و با ورود حدود ۲۰۰ تاکسی برقی جدید به شهر، این ایستگاهها گسترش مییابند.
حیدری ادامه داد: پارکینگهای عمومی جدید، بیش از ۱۴۰۰ جای پارک ثابت در پروژههای مختلف مانند آینهشهر و منطقه ۱۵ نیز به کاهش ترافیک و آلودگی کمک میکنند.
وی ادامه داد: شورای عالی سرمایهگذاری ماهانه تشکیل جلسه میدهد و پروژهها با بررسی دقیق فنی-اقتصادی انتخاب میشوند تا سودآور برای شهرداری و سرمایهگذار باشند.
به گفته مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی، امسال ۳۱ فراخوان منتشر و ۴۹ قرارداد منعقد شده است و سال آینده حداقل ۳۱ فراخوان جدید در حوزههای زیستمحیطی، نشاط اجتماعی و پیشگیری از آلودگی پیشبینی میشود.
حیدری تأکید کرد: هدف شهرداری تأمین نیازهای شهر با حفظ منافع عمومی، کاهش آلایندگی و توسعه پایدار محیط زیست است و پروژههای مشارکتی نقش کلیدی در این مسیر دارند.
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