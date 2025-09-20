«ایرانم» تمام شد؛ علیرضا قربانی در آخرین شب کنسرت چه گفت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تورکنسرت، علیرضا قربانی شب گذشته جمعه ۲۸ شهریور در میانه اجرای آخرین شب تور کنسرت «ایرانم» در مجموعه ورزشی آزادی تهران گفت: مفتخریم که میزبان شما هستیم و امیدوارم که مهمان دل‌های شما هم بوده باشیم. قدم روی چشم‌های ما گذاشتید. پشت صحنه در این مورد صحبت می‌کردیم، غصه‌دار این هستیم که امشب، شب پایانی کنسرت است و آخرین شبی است که میزبان شما هستیم. برای ما شب‌های بسیار بسیار به یاد ماندنی رقم خورد که حتما جزو برگ‌های خوب و ماندگار زندگی من و دوستان روی صحنه خواهد بود که البته افتخارش به حضور شما است؛ حضور سرمایه‌های معنوی همچون شما عزیزان.

وی بیان کرد: امشب شب سی و یکم کنسرت ما است. تیم بزرگ اجرایی ما که تعدادشان بسیار قابل توجه است، ماه‌های بسیار طولانی را صرف ایده‌پردازی، اجرا و آماده‌سازی کردند و همه جزییات را انجام دادند برای اینکه بتوانیم یک سازه و شرایطی را مهیا کنیم، آن‌چنان که دوستانی که تشریف می‌آورند احساس شأن و شأنیت داشته باشند و احساس احترام کنند. این گروه واقعا تلاش صددرصدی‌شان را انجام دادند و خوشحالم که با همه سختی‌ها و دشواری‌هایی که می‌دانید چقدر این مسیر دشوار و سخت است ولی به هر حال به نتیجه رسید. ممنونیم از همه عزیزان، همه بزرگواران و مخاطبان گرامی و دست‌بوس همه آن‌ها هستم که طی این ۳۱ شب ما را حمایت کردند و پا روی چشم‌های ما گذاشتند و ما را مسئول کردند. احساس مسئولیت می‌کنیم و احساس اینکه این بار امانت را باید به خوبی مراقبت کنیم.

قربانی اظهار کرد: امیدوارم من و دوستانم روی صحنه و همچنین دوستان تیم اجرایی لایق باشیم تا کارهایی درخور شأن مردم سرزمین مان انجام دهیم.

وی عنوان کرد: بخشی از برنامه‌های ما قبل از این جنگ تحمیلی ۱۲روزه انجام شد و متاسفانه جنگ همه برنامه‌هایمان را به هم ریخت. بعد از آن هم ماه‌های محرم و صفر را داشتیم که امکان کنسرت‌گذاری نبود و ادامه اجراها به بعد از محرم و صفر موکول شد تا امشب که شب آخری است که در خدمت شما هستیم. شرمنده آن دوستانی هستیم که گله‌مندند و شاید توقع داشتند که شب‌های بیشتری را اجرا کنیم. واقعیت این است که سعی کردیم از تمام زمانی که داشتیم، استفاده کنیم و بلافاصله بعد از ایام صفر کنسرت‌هایمان را شروع کردیم ولی حجم استقبال همان‌طور که ملاحظه فرمودید، زیاد بود. البته به دلایلی ترجیح دادیم که از شنبه تا سه‌شنبه این هفته کنسرت را برگزار نکنیم و تنها تاریخ‌هایی که برایمان باقی ماند، این سه شب پایانی هفته بود و بعد از آن هم فردا، راهی اولین اجرای بین‌المللی کنسرت «ایرانم» هستیم که در استانبول برگزار می‌شود. بعد از آن در یزد میزبان شما هستیم و سپس ادامه تورهای این کنسرت را در داخل و خارج از کشور خواهیم داشت.

قربانی در ادامه گفت: شعر زیبای «بگذار شبی به خلوت این همنشین درد، تا شرح آن دهم که غمت با دلم چه کرد» به خاطرم رسید. بدون تعارف عرض می‌کنم که واقعا غم اینکه در بین شماها نباشیم و مدتی فاصله بیفتد برای همه ما وجود دارد. امیدوارم شایسته میزبانی و حضور شما در آینده باشیم و بتوانیم برنامه‌هایی درخور نام و فرهنگ این مردم و این سرزمین تولید کنیم.

این خواننده سپس بیان کرد: طراوت و زیبایی دوستان عزیزم روی صحنه و این خانواده بزرگ برای من غنیمتی است. سال‌های سال است با این بچه‌ها اجرا می‌کنم و مثل خانواده من هستند. تک تک آنها، هم به جهت اخلاق و هم به جهت هنری، درجه یک و لایق تشویق هستند.

قربانی ضمن تشکر از حسام ناصری که مدیریت هنری تیم را بر عهده دارد، قطعاتی را که اجرا شده بود معرفی کرد و گفت: قطعه‌ای که الان اجرا می‌کنیم، قطعه‌ای است که روی ابیاتی از اشعار هوشنگ ابتهاج کار شده است و نکته مهم آن بداهه‌خوانی و بداهه‌نوازی بر اساس حس و حالیست که بین ما و شما شکل می‌گیرد و رد و بدل می‌شود و ماحصل معاشرتی است که ما و شما داریم. این قطعه را به اتفاق دوستان سولیست‌مان، سامان صمیمی، دارا دارایی، هومن مهدویان، حسام ناصری، شایان ریاحی و زکریا یوسفی اجرا می‌کنیم و سعی می‌کنیم آن را کاملا بر اساس حسی که از شما می‌گیریم و تمرکزی که برایمان ایجاد می‌شود، اجرا کنیم؛ «هنوز عشق تو».

در ادامه، محسن خباز تهیه‌کننده مجموعه کنسرت‌های علیرضا قربانی با حضور روی صحنه ضمن قدردانی از اعضای گروه ارکستر و مخاطبان بیان کرد: در شب پایانی اجراهای افتتاحیه کنسرت «ایرانم» هستیم که از تهران آغاز شد. از اجرای آزادی خیلی دلشادم به موجب اینکه با این استقبال پرشکوه مردم عزیزمان روبه‌رو شدیم، چه قبل از جنگ و چه بعد از جنگ. واقعا از همه شما سپاسگزارم و قدردانتان هستیم.

وی ادامه داد: از علیرضا قربانی عزیز خیلی سپاسگزارم که به این تیم، گروه طراحی، ساخت و اجرا و تیم تهیه و تولید و کارگردانی اعتماد کردند تا ما بتوانیم برنامه‌ای در این سطح اجرا کنیم. البته همراهی شما کمک کرد که اساساً سطح برگزاری اجراهای موسیقی در ایران ارتقا پیدا کند.

خباز در پایان گفت: ان‌شاءالله به زودی در شهرهای دیگر ایران «ایرانم» را روی صحنه می‌بریم و همینطور در اجراهایی که خارج از کشور داریم و امیدوارم استاد قربانی با همین استقبالی که در تهران با آن روبه‌رو شدیم، در شهرها و کشورهای دیگر روی صحنه بروند.