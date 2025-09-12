علیرضا قربانی به ترکیه می رود؛ آخرین اجرای تابستانی «ایرانم» در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، محوطه باز استادیوم آزادی چهارشنبه ۲۶ تا جمعه ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۲۱ میزبان آخرین اجراهای «ایرانم» در تابستان امسال خواهد بود.

با احتساب این تمدید تعداد اجراهای شهریور علیرضا قربانی به ۱۷ شب رسید. ضمن اینکه بلیت‌فروشی اجراهای جدید نیز از ساعت ۱۸ روز شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته اجراهای خارج از کشور تور کنسرت «ایرانم»، از روز دوشنبه ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهریور) در سالن حربیه (Harbiye Cemil Topuzlu) شهر استانبول ترکیه آغاز خواهد شد.

اشعار تورکنسرت «ایرانم» از مولانا، امیرخسرو دهلوی، واقف لاهوری، هوشنگ ابتهاج، احمد شاملو، غلامرضا طریقی، حسین غیاثی، احمد امیرخلیلی و حمید خلف‌بیگی است که با مدیریت هنری حسام ناصری اجرا می‌شوند.

حسام ناصری، علیرضا افکاری و مهیار علیزاده آهنگسازان قطعات این تورکنسرت هستند.

رپرتوار این کنسرت شامل قطعاتی از جمله نیست شو، بوی گیسو، هم گناه، هم قفس، خیال خوش، مرا ببخش، شیدا، هنوز عشق تو (ماهور)، شوشتری، مست عشق، ارغوان، بی‌گناه، در زلف تو آویزم، پل و پرواز قوها است.

تور کنسرت «ایرانم» در تهران خرداد ۱۴۰۴ به مدت ۱۳ شب در فضای باز مجموعه آزادی تهران با حضور بیش از ۸ هزار نفر برگزار و با استقبال مخاطبان مواجه و به دلیل آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه متوقف شد.