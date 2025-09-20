با آسیاتک هرجا باشی مدرسه اونجاست؛ از تخفیف ۷۰ درصدی تا خرید اقساطی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این شرکت به مناسبت بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید، برای توسعه دسترسی دانش‌آموزان، دانشجویان و علاقه‌مندان به یادگیری و توسعه دانش به منابع اصلی و جانبی آموزشی و همچنین تحقق عدالت آموزشی برای تمامی خدمات خانگی، ازجمله ADSL۲+، LTE، FTTH و OWA و بسته‌های حجمی آنها تخفیف‌های ویژه در نظر گرفته است.

۷۰ درصد تخفیف برای مشترکان ADSL۲+

در این جشنواره، بسته‌های خدمات ADSL۲+ که یک سرویس به‌صرفه و مناسب دانش‌آموزان است، تا ۷۰ درصد تخفیف می‌شود. به این ترتیب، بسته شش ماهه با حجم ۱۲۰۰ گیگ بین‌المللی، همراه با مودم فقط با پرداخت ماهانه ۱۳۰ هزار تومان عرضه می‌شود. بسته یک‌ساله با حجم ۲۴۰۰ گیگابایت، همراه با مودم هم تنها با پرداخت ماهی ۱۰۰ هزار تومان به ثبت نام کنندگان ارائه می‌شود. سرویس‌های سه ماهه نیز با قیمت‌های استثنایی عرضه می‌شود.

آسیاتک همچنین برای مشترکان ADSL۲+ پیشنهادات ویژه‌ای در نظر گرفته است:

بسته یک‌ساله ۳۰۰۰ گیگابایتی هم تنها با پرداخت ماهانه ۲۶۷ هزار تومان قابل تمدید است.

بسته ۶ ماهه با ۲۰۰۰ گیگابایت اینترنت بین‌المللی نیز با ۵۸۰ هزار تومان تخفیف ارائه می‌شود.

LTE آسیاتک را فقط اقساطی بخر!

سرویس LTE آسیاتک به دلیل داشتن قابلیت جابه‌جایی و سرعت بالا و پایدار، مناسب دانشجوها و دانش‌آموزانی است که در روزهای تعطیل قصد درس‌خواندن در سفر، کافه، کتابخانه و یا مراکز اشتراکی و … را دارند.

مشترکان خدمات TD-LTE و ۴G آسیاتک می‌توانند تنها با پرداخت ماهانه ۳۳۰ هزار تومان پنل کابری خود را شارژ کنند. به‌علاوه؛ خانواده‌هایی که دانشجو یا دانش‌آموز در خانه دارند نیز همین الان با مراجعه به سایت آسیاتک می‌توانند برای خرید و ثبت نام خدما LTE اقدام و از طریق درگاه پرداخت دیجی‌پی، هزینه آن را در چهار قسط پرداخت کنند.

اگر دانشجو و دانش‌آموز هستید و نگران از دست دادن نکات آموزشی معلم و استاد حین آموزش غیر حضوری یا فرستادن به‌موقع تکالیف و پروژه‌ها به‌خاطر اینترنت بی‌کیفیت و کم سرعت هستید، همین الان به سایت آسیاتک سر بزنید یا با شماره ۹۰۰۰۰۰۰۰ تماس بگیرید تا هر جا هستید، اونجا رو کلاس درس کنید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.