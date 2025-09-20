به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور در جلسه شورای معاونین با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: در آستانه هفته دفاع مقدس هستیم؛ شهدای دفاع مقدس در سخت‌ترین شرایط امنیت و استقلال کشور را حفظ کردند و در مقابل تجاوز دشمنان قسم خورده این مرز و بوم جانانه ایستادگی کردند و در نهایت، پیروز میدان شدند. خداوند به ما توفیق عنایت کند بتوانیم از دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس صیانت کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به تهیه گزارش جامع همایش سراسری دیوان عالی کشور، ضمن قدردانی از زحمات و اقدامات صورت گرفته در این رابطه بر برگزاری برنامه‌های تحولی با غنای بیشتر تاکید کرد.

وی در رابطه با ساماندهی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایی که برای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور واصل می‌شود، گفت: آمار پرونده‌های اعمال ماده ۴۷۷ به تفکیک شعب برای ساماندهی و اتخاذ تصمیمات مقتضی ارائه شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: در جهت جلوگیری از اطاله دادرسی پرونده‌هایی که با موضوع اعمال ماده ۴۷۷ واصل می‌شود از آمار کسر نشود و برگشت این قبیل پرونده‌ها به دیوان عالی کشور از سوی شعب مورد پیگیری قرار گیرد و معاونت قضائی در امور شعب و همچنین معاونت نظارت نیز در این زمینه نظارت لازم را مبذول کنند.

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه این جلسه با اشاره به بازدید اخیر خود از محل ورود و خروج مراجعین تصریح کرد: معاونت برنامه ریزی، در اجرای طرح ساماندهی ورودی مراجعین برای تکریم شایسته ارباب رجوع و پاسخگویی دقیق به ایشان تسریع کند.

وی در ارتباط با گزارش معاونت هیئت عمومی در خصوص نظرات و پیشنهادات اخذ شده از مدعوین جلسه اخیر وحدت رویه هیئت عمومی گفت: اصلاح سیستم رأی گیری، نمایش آرا و مواد قانونی مطرح شده توسط قضات مخالف و موافق در جلسه، تمهید فضای مناسب و … از جمله موارد حائز اهمیت است که در این زمینه باید برنامه ریزی‌های لازم صورت گیرد.

رئیس دیوان عالی کشور خطاب به معاونت برنامه‌ریزی دیوان عالی کشور تصریح کرد: پاسخ کاربرگ معرفی تکالیف دیوان عالی کشور در قانون شفافیت و شیوه نامه اجرایی آن تهیه، تنظیم و به مرجع مربوط ارسال شود.

وی در همین رابطه افزود: طبق قانون گزارش پرونده‌های وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور و آرا پرونده‌های اصراری- کیفری، اصراری- حقوقی، با حذف مشخصات اصحاب دعوا در سامانه قرار می‌گیرد؛ این موضوع از سوی روابط عمومی دیوان عالی کشور در حال انجام است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری خطاب به قضات خاطرنشان کرد: قضات محاکم در انشا رای، نهایت دقت را داشته باشند و با اشراف به اطلاعات و محتوای پرونده و با استفاده از اصطلاحات حقوقی دقیق، موضوع را تحلیل و توصیف کنند و در نهایت رای متقن، مستدل و مستند صادر کنند.

رئیس دیوان عالی کشور با انتقاد از آمارگرایی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی بر نظارت مستمر بر عملکرد قضات محاکم از طریق سامانه تاکید کرد و گفت: تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها اگر موجب کاهش کیفیت رسیدگی‌ها شود، علاوه بر اینکه تخلف انتظامی است؛ تضییع حقوق اصحاب دعوا را در پی دارد و به هیچ عنوان زیبنده دستگاه قضایی نیست.

گفتنی است: رئیس دیوان عالی کشور در ابتدای جلسه شورای معاونین به علل نابودی حکومت‌ها از دیدگاه امام علی (ع) اشاره کرد و گفت: حضرت می‌فرمایند: یُستدَلُّ علی إدبارِ الدُّوَلِ بأربَعٍ: تَضییعِ الاُصولِ، و التمسُّکِ بالاغرور. حدیث، و تَقدیمِ الأراذلِ و تأخیرِ الأفاضِلِ. چهار چیز نشانه به سر آمدن دولتهاست: فرو گذاشتن اصول، تمسک به غرور، مقدّم داشتن فرومایگان و عقب زدن مردمان با فضیلت و لایق.

وی در ادامه با اشاره به جلسه روز گذشته شورای امنیت در خصوص ادامه تحریم‌ها علیه کشورمان گفت: این شوراها و مجامع بین‌المللی ابزاری در دست استکبار است که با مهره چینی و توطئه از این مجامع به نفع سیاست‌های خود بهره برداری می‌کنند، تحریم‌ها یکی از مؤثرترین عوامل ضربه زدن به اساس نظام و جمهوری اسلامی است؛ دشمن امروز برای از پای درآوردن نظام، جنگ اقتصادی به راه انداخته است و نباید از توطئه‌های دشمن غفلت کرد.

شایان ذکر است: در ادامه این جلسه رئیس دفتر و معاونین دیوان عالی کشور به ارائه گزارش از عملکرد مجموعه‌های تحت مدیریت خود پرداختند.