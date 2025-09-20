به گزارش خبرنگار مهر، عباس اسدروز عصر شنبه در بازدید معاون برنامهریزی و تلفیق طرحها و برنامههای تلفیقی شرکت ملی نفت ایران از پروژههای پایانه نفتی خارگ ضمن معرفی مأموریتهای شرکت در پنج استان کشور، جایگاه راهبردی پایانه خارگ بهعنوان بزرگترین پایانه نفتی ایران را مورد تأکید قرار داد و گفت: خارگ قلب تپنده صادرات نفت کشور است و ارتقای زیرساختهای آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با اشاره به ظرفیتها و توانمندیهای این پایانه در حوزه صادرات نفت، زیرساختهای استراتژیک شامل خطوط لوله، مخازن ذخیرهسازی و اسکلههای صادراتی را معرفی و افزود: برنامههای توسعهای ما بر محور نوسازی و تقویت این زیرساختها طراحی شده است تا پایداری صادرات و امنیت انرژی کشور تضمین شود.
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران همچنین با اشاره به شعار سال و سیاستهای کلان وزارت نفت، گزارشی از بودجهها و اعتبارات جذبشده و پروژههای حیاتی در دست اجرا یا در مرحله انتخاب پیمانکار ارائه کرد.
وی چالشها و موانع موجود را تشریح و ابراز امیدواری کرد که با حمایت و همافزایی معاونت برنامهریزی و تلفیقی، مشکلات کاهش یافته و روند اجرای طرحها با شتاب بیشتری دنبال شود.
