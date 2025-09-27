خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- حامد عرب زاده: صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران همچنان بدون وقفه و با تکیه بر ظرفیت‌های گسترده کشور در حال انجام است.

در شرایطی که بازار جهانی انرژی شاهد تحولات پی‌درپی و رقابت‌های فشرده میان تولیدکنندگان بزرگ نفت است، پایانه‌های نفتی ایران به‌عنوان محور اصلی این فرآیند، نقش بی‌بدیل در تداوم صادرات ایفا می‌کند.

پایانه‌های نفتی کشور، به‌ویژه در خلیج فارس، شریان حیاتی انتقال و صادرات انرژی محسوب می‌شود.

جزیره خارگ، پایانه نفتی شمال در نکا، پایانه میعانات گازی پارس جنوبی در عسلویه و پایانه فرآورده‌های نفتی در بندر ماهشهر، سال‌هاست که به‌عنوان زیرساخت‌های استراتژیک، بار انتقال بخش عمده‌ای از صادرات نفت خام ایران را بر دوش دارند.

این پایانه‌ها با برخورداری از تجهیزات مدرن بارگیری و ذخیره‌سازی، زمینه انتقال ایمن و سریع محموله‌های نفتی به مقاصد مختلف جهانی را فراهم می‌آورند.

آنچه اهمیت این پایانه‌ها را دوچندان می‌کند، پایداری عملیاتی در شرایط تحریم و فشارهای خارجی است. فعالان صنعت نفت با تلاش شبانه‌روزی خود، توانسته‌اند چرخه بارگیری و صادرات را بدون وقفه حفظ کنند؛ موضوعی که به معنای شکست فشارهای بین‌المللی برای محدودسازی صادرات انرژی ایران است.

تلاش سربازان خط مقدم اقتصاد در شرایط سخت

کارکنان و متخصصان حوزه نفت، از عملیات بارگیری تا مدیریت لجستیک، همواره با تمام توان در خدمت استمرار صادرات بوده‌اند. بسیاری از آنان در شرایط سخت آب‌وهوایی و در جزایر دورافتاده یا سکوهای دریایی، وظیفه‌ای خطیر بر دوش دارند. شاید نام آنان کمتر در رسانه‌ها شنیده شود، اما بی‌وقفه تلاش می‌کنند تا چرخه حیاتی صادرات متوقف نشود.

کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صنعت نفت ایران، نه‌تنها منبع اصلی تأمین درآمدهای ارزی کشور است، بلکه به‌عنوان قلب تپنده اقتصاد ملی، نقشی غیرقابل جایگزین در پایداری اقتصاد کشور ایفا می‌کند.

رضا مرادی افزود: اینکه با وجود فشارهای خارجی، تحریم‌ها و محدودیت‌های متعدد، چرخه تولید و صادرات نفت ایران همچنان بدون وقفه ادامه دارد، نشان‌دهنده تاب‌آوری بالای این صنعت است. از میادین مشترک و پالایشگاه‌های بزرگ تا پایانه‌های نفتی و خطوط لوله، همه حلقه‌های این زنجیره در هماهنگی کامل فعالیت می‌کنند.

مرادی تأکید کرد: کارکنان صنعت نفت، از مهندسان تا نیروهای عملیاتی، همان تلاشگران گمنامی هستند که در سخت‌ترین شرایط اقلیمی و تحریمی، صادرات و تولید را زنده نگه می‌دارند. در واقع، این نیروها را باید سربازان خط مقدم اقتصاد ایران دانست.

این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به ضرورت حمایت ملی از صنعت نفت گفت: همدلی میان مسئولان، پشتیبانی نمایندگان ملت و سیاست‌های هوشمندانه وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، پشتوانه‌ای ارزشمند برای استمرار تولید و صادرات است. اگر امروز چراغ اقتصاد کشور روشن است، بخش عمده‌ای از آن مرهون پایداری صنعت نفت و تلاش کارکنان آن است.

روحیه جهادی در خط مقدم اقتصاد ملی

مدیرعامل پایانه‌های نفتی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پایانه‌ها ستون فقرات صادرات انرژی کشور هستند، گفت: پایانه‌های نفتی ایران با حمایت‌های وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، در آمادگی کامل برای اجرای تمامی سناریوها و برنامه‌های ابلاغی قرار دارند.

عباس اسدروز افزود: در سال‌های اخیر مجموعه پایانه‌ها با اتکا به سیاست‌های کلان وزارت نفت و پشتیبانی‌های شرکت ملی نفت ایران توانسته‌اند در سخت‌ترین شرایط، روند صادرات نفت خام را بدون وقفه ادامه دهند. امروز نیز با هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف، تمامی ظرفیت‌ها در خدمت تحقق اهداف عالیه نظام و وزارت نفت است.

مدیرعامل پایانه‌های نفتی ایران تاکید کرد: آنچه در این مسیر اهمیت ویژه دارد، همگرایی کامل میان پایانه‌های نفتی به‌عنوان بازوی عملیاتی، شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار و وزارت نفت به‌عنوان مرجع راهبردی است. این همگرایی سبب شده تا حتی در شرایط فشار و محدودیت، روند صادرات کشور با قدرت و انسجام پیش برود.

اسدروز خاطرنشان کرد: کارکنان پایانه‌های نفتی به پشتوانه حمایت‌های مجموعه وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، با روحیه جهادی در خط مقدم اقتصاد ملی ایستاده‌اند و با تمام توان از استمرار صادرات دفاع خواهند کرد.

بازار جهانی انرژی، به‌ویژه پس از بحران‌های ژئوپلیتیکی اخیر، بیش از گذشته به نفت خام نیازمند است. ایران با برخورداری از ذخایر عظیم نفتی و ظرفیت‌های گسترده تولید، یکی از بازیگران کلیدی در تأمین انرژی جهان به شمار می‌رود.

استمرار صادرات نفت، نه‌تنها منبع درآمدی پایدار برای کشور ایجاد می‌کند، بلکه در معادلات سیاسی و اقتصادی نیز ایران را در موقعیتی اثرگذار قرار می‌دهد.

در این میان، تمرکز بر پایانه‌های صادراتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تضمین حضور ایران در بازارهای بین‌المللی دارد. افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی، توسعه خطوط لوله انتقال و نوسازی تجهیزات بارگیری، بخشی از اقداماتی است که وزارت نفت برای ارتقای کارآمدی پایانه‌ها در دستور کار قرار داده است.

تنوع‌بخشی در فروش نفت

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز با تأکید بر استمرار صادرات نفت کشور گفت: با وجود همه مشکلات، تحریم‌ها و فشارهای موجود، صادرات نفت ایران همانند گذشته با روش‌ها و میزان مناسبی در حال انجام است و در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد.

تمام توان خود را به‌کار بسته‌ایم تا با وجود همه تنگناها و محدودیت‌ها، صادرات نفت ادامه یابد و چراغ اقتصاد ایران همچنان روشن بماند حمید بورد با اشاره به راهبردهای اتخاذشده برای تنوع‌بخشی در فروش نفت، اظهار داشت: بر اساس رهنمودها و توصیه‌های مقام معظم رهبری، اقدامات مؤثری برای توسعه بازارهای صادراتی و متنوع‌سازی روش‌های فروش نفت صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: به همین دلیل هیچ خسران و زیانی متوجه کشور نشده و حاشیه‌هایی که در فضای مجازی در این باره مطرح می‌شود، بی‌اساس بوده و آن را قویاً تکذیب می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت نفت را ضامن استمرار صادرات دانست و گفت: تمام توان خود را به‌کار بسته‌ایم تا با وجود همه تنگناها و محدودیت‌ها، صادرات نفت ادامه یابد و چراغ اقتصاد ایران همچنان روشن بماند.

امروز صادرات نفت ایران نه‌تنها یک فعالیت اقتصادی، بلکه نماد مقاومت و پایداری ملی در برابر فشارهای خارجی است. پایانه‌های نفتی کشور به‌عنوان قلب تپنده این فرآیند، با ظرفیت‌های گسترده خود، تضمین‌کننده استمرار حضور ایران در بازار جهانی انرژی هستند.

تردیدی نیست که با ادامه روند نوسازی تجهیزات و تکیه بر دانش متخصصان داخلی، ایران می‌تواند جایگاه خود را در صدر صادرکنندگان منطقه‌ای تثبیت کرده و نقشی پررنگ‌تر در آینده انرژی جهان ایفا کند.