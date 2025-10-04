به گزارش خبرنگار مهر، عباس اسدروز عصر شنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی دریانوردی که با حضور کارکنان عملیات دریایی شرکت پایانههای نفتی ایران برگزار شد، با تأکید بر نقش راهبردی این کارکنان اظهار داشت: دریانوردان شرکت با تخصص، انضباط حرفهای و روحیه ایثارگرانه، در سختترین شرایط عملیاتی و جوی، امنیت و پایداری صادرات نفت خام، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی را تضمین میکنند.
وی افزود: عملیات دریایی شرکت پایانههای نفتی ایران نه تنها نماد اقتدار فنی و حرفهای کارکنان است، بلکه ستون اصلی استمرار جریان انرژی کشور و تضمینکننده مأموریتهای ملی در حوزه دریافت، ذخیرهسازی و صادرات نفت بهشمار میرود.
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران تصریح کرد: روز جهانی دریانوردی فرصت ارزشمندی برای قدردانی از تلاشهای خستگیناپذیر کارکنان عملیات دریایی است؛ تلاشگرانی که با ازخودگذشتگی و توانمندی خود، نقش محوری در تحقق اهداف صنعت نفت و ارتقای جایگاه ایران در عرصه بینالمللی ایفا میکنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: استمرار این تلاشها و حمایت از کارکنان دریایی، ضامن امنیت و پایداری صادرات نفت کشور است و باید با تداوم آموزش، ارتقای تجهیزات و توجه ویژه به سرمایه انسانی، مسیر موفقیتهای آینده صنعت نفت کشور تضمین شود.
