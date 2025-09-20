به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری عصر شنبه در جلسه سازگاری با کمآبی که در سالن شهید سلیمانی استانداری برگزار شد، از آغاز عملیات اجرایی پروژه انتقال آب از سد طالقان به استان قزوین خبر داد و آن را بزرگترین طرح عمرانی استان دانست.
وی با اشاره به اهمیت این پروژه گفت: در حال حاضر کار عملیاتی آغاز شده و پیمانکار در حال تجهیز کارگاه است. بهزودی با حضور یکی از شخصیتهای کشوری، این پروژه بهصورت رسمی کلید خواهد خورد.
استاندار قزوین عنوان کرد: اعتبار این طرح از محل تهاتر با سازمان اوقاف و امور خیریه تأمین شده و وابسته به اعتبارات دولتی نیست.
وی تصریح کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، آب تا سال ۱۴۰۵ به شهر قزوین خواهد رسید و در نیمه نخست سال ۱۴۰۶ نیز به تاکستان منتقل خواهد شد.
استاندار قزوین با تأکید بر بحران آب در استان افزود: بیش از ۶۰ درصد انرژی اجرایی استان صرف رفع چالش آب شده و این موضوع برای ما حیاتی است و اگر این مسئله حل نشود سال آینده با بحران جدی آب شرب مواجه خواهیم بود.
نوذری در پایان خاطرنشان کرد: حل مشکل آب شرب مردم یک ضرورت فوری است و توسعه استان قزوین بدون تأمین آب ممکن نخواهد بود.
