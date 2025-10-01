به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری در صد و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های راهبردی استان گفت: صنعت پویا، کشاورزی قدرتمند و میراث فرهنگی غنی سه محور اصلی توسعه قزوین هستند.

نوذری با تأکید بر نقش صنایع استان در تولید محصولات متنوع، افزود: بخش کشاورزی با تولید بیش از ۱۲۰۰ محصول، سهم مهمی در تأمین امنیت غذایی منطقه دارد.

استاندار قزوین با بیان اینکه ظرفیت‌های راهبردی قزوین موتور محرک توسعه هستند، تصریح کرد: همچنین ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری استان زمینه مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار فراهم کرده‌اند.

وی از افزایش چشمگیر بودجه گردشگری در سال گذشته خبر داد و آن را نشانه‌ای از توجه ویژه به این حوزه دانست.

استاندار قزوین در حوزه انرژی اعلام کرد: مصرف برق استان در پیک به ۱۲۵۰ مگاوات می‌رسد و امسال با اقدامات انجام‌شده، ۱۵۰ مگاوات به ظرفیت اضافه شده تا فعالیت صنایع بدون قطعی ادامه یابد.

وی همچنین از پیگیری تخصیص ارز متناسب با نیاز صنایع خبر داد و تأکید کرد که تولید و اشتغال باید با کمترین اختلال ادامه یابد.

به گفته نوذری، جلسات تخصصی چهارشنبه‌ها با هدف بررسی چالش‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری برگزار می‌شود تا راهکارهای عملی برای توسعه استان ارائه گردد.